Cikkünk megjelenése után, augusztus 17-én, pénteken kora reggel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya megkereste portálunkat és nyomatékosította: "Többször is egyértelműen és részletesen fogalmaztunk, hogy a komp folyamatosan jár és járni fog. Semmilyen alapja nincs annak a feltételezésének, hogy szombattól ne járna a komp." Azonban augusztus 19-én nem sokkal 11 óra előtt mégis kikerült a tábla és elment a Csanád nevű hajó. Így szombaton újabb megkeresést küldtünk a cégnek, akik azzal magyarázták, hogy nem készült el a Neszmély javítása. Akkor azt ígérték, hogy ennek a hétnek a második felében újra helyre fog állni a kompközlekedés. Ezt a csütörtökön küldött közleményükkel meg is erősítették, így örömmel számoltunk be mi is arról, hogy péntek reggel visszatér az élet a kikötőbe. Sajnos csalódnunk kellett. Így izgatottan várjuk a Közút újabb válaszát, hogy megtudjuk, most vajon mi is történhetet.