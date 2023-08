A Magyar Közút Nonprofit Zrt-t is megkérdeztük, hogy meddig fog szünetelni a komp közlekedése. Ők akkor ezt válaszolták megkeresésünkre:

– A neszmélyi komp korábban a Duna magas vízállása miatt ideiglenesen nem közlekedett, ahogy akkor a többi dunai komp sem. Nagyjából ezzel egy időben egy sérülés miatt át kellett vizsgálni a kompot, így a szükséges javítási munkák idejére helyettesítő komp kezdte meg szolgálatát. Így szombat óta a Csanád nevű jármű teljesíti a menetrend szerinti feladatokat, mindaddig, amíg a Neszmély újra nem lesz bevethető. Mivel több kapitánnyal, váltásban látja el az üzemeltető a szükséges feladatokat, így csak időjárási körülmények, vízjárás miatt, vagy egyéb, előre nem látható technikai okok miatt állhatnak meg a kompjáratok. Társaságunk és az üzemeltetést ellátó szakcég is mindent megtesz azért, hogy a népszerű kompjáratok folyamatosan szolgálatban legyenek, ugyanakkor a közlekedőknek érdemes minden tervezett átkelés előtt tájékozódniuk az Utinform.hu oldalunkon. Ezen a linken a hasznos információk mellett a térképen zölddel jelöljük azt is például, ha a kompszolgáltatás üzemel, ez látható jelenleg is.