A diningguide.hu beszámolója szerint Barna Ádám, a 42 Restaurant és a Piac42 vezető szívesen vásárol a gasztropub és -bisztró részére is a helybéli hentestől, zöldségesektől, illetve amikor csak teheti, a tejterméket és a gombát is a szomszédban veszi meg. Meggyőződéssel állítja, hogy ettől lesz hiteles a történet: “az unalomig ismételt regionalitás és szezonalitás végre valóban értelmet nyer, a piacnál hitelesebb helyszínt ehhez keresve sem lehetne találni”, vallja.

Az esztergomi új Simor János utcai piacon megfigyelhető egyfajta piaci közösség kialakulása, Barna Ádámék örömmel fogadják, hogy a részesei lehetnek. Tapasztalják, hogy vannak visszatérő látogatók, akik reggel és mondjuk délután is felkeresik őket, de a turisták, bakancsos vagy éppen kerékpáros kalandorok is betérnek hozzájuk. A cikk szerint a tulajdonosok a Piac42-vel arra törekedtek, hogy igazi piaci bisztró hangulata legyen, ahol klasszikus bisztrós fogásokat fogyaszthatunk elérhető áron, magas minőségben. Barna Ádám szerint aki a Michelin-csillagos 42 Restaurant vendége volt, azt érdekli az is, hogy mit kínál ugyanaz a csapat Esztergom új közösségi találkozóhelyén.