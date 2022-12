Jellemzően négy-hat embert lepünk meg

A Cofidis Hitel Monitor reprezentatív kutatásból az is megtudható, hogy a válaszolók 35 százaléka szeretné kevesebb összegből megúszni az év végi időszakot: a legtöbben 100 ezer forinttal terveznek az ünnepekre, a felnőtt lakosság 18 százaléka azonban egyáltalán nem fog költeni a karácsonyra. A felmérés arra is rámutat, hogy az ajándékvásárlás szempontjából november számít a főszezonnak és jellemzően 4-6 embert szoktunk meglepni. A három legnépszerűbb termék között az illatszerek, a ruhaneműk és a könyvek is megtalálhatók. A cofidis.hu oldalon azt is említik, hogy az még mindig elengedhetetlen kelléke az ünnepi ebédnek a hal, minden második család asztalán találkozhatunk bizonyos fajtákkal.