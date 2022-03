A politikusok a tarjáni üzemben többek között megtudhatták, hogy a Vörös család 1987 óta foglalkozik tésztakészítéssel, továbbá megismerhették az általuk készített termékeket is. A nap második részét Pilismaróton, Rétki Gábor egyéni vállalkozó tejtermelő gazdaságában töltötték. Az üzem tulajdonosa a vendégek köszöntése után körbevezette a politikusokat, majd rögtön meg is jegyezte, hogy a helyszínen majdnem teljes mértékig feldolgozzák a tejet, kis részét eladják, a többségéből pedig sajtot készítenek. Ezután megmutatta az istállót, majd mesélt arról is, hogy jelenleg harminc termelő tehene van, ezen kívül tíz ellésre váró marha.

Megkóstolhatták a sajtokat

Rétki Gábor megmutatta azt az épületet is, ahol a sajtkészítés különböző fázisai zajlanak, eközben pedig elárulta, hogy pályázott automatizált fejőgépre, mely jelentős mértékben megkönnyítené a mindennapi munkát. A fejlesztésre azért is szükség van, mert az iparosodott térség miatt egyre nehezebben lehet olyan alkalmazottakat találni, akik elhelyezkednének a mezőgazdaságban. A gazdaság területén egy kis bemutatóterem is található, ahol az agrárkamarai látogatás résztvevői megkóstolhatták a vállalkozó sajtjait is.

A kisvállalkozások a gazdaság legfontosabb mozgatórugói

A vendéglátó elárulta, hogy lágy sajtokat, például camembert, de többek között trappistát, parmezán jellegűeket is készít. Elhangzott az is, hogy Esztergomban van egy mintaboltja, a környékbeli szállodákban is megkóstolhatók a termékeik.

Erős Gábor a látogatás kapcsán a sajtó képviselőinek elmondta: a magyar gazdaság legfontosabb mozgatórugóinak a kisvállalkozások, a családi manufaktúrák és a kisebb üzemek számítanak. Éppen emiatt örömteli, hogy a tarjáni és a pilismaróti vállalkozás is túlélte a pandémiás helyzetet és tevékenységükkel ma is hozzájárulnak a gazdaság erősödéséhez.