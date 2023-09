14:20-kor zárták körbe a terveknek megfelelően a téglából és fából épült házat, ami erdős területen állt. Többszöri felszólításra a teraszon ugyan megmutatta magát J.L., sőt, kommunikált is a túsztárgyalókkal. Volt, hogy engedényebbnek tűnt, és hogy majd megadja magát, de végig agresszív volt, hullámzó volt a viselkedése. Ezért tartott 4 és fél órán át a tárgyalás vele.

Az egyik kommandós látta a flexet a robbantó kezében

Hajdu János elmondta, hogy még a sötétetés előtt be akarták fejezni az akciót, mert a terepviszonyok nem voltak kedvezőek. Akkor döntöttek úgy, hogy behatolnak, amikor látták a füstöt és a tüzet a házban. Ekkor az vezérelte az állományt és a parancsnokot, hogy megóvják az elkövető életét, megelőzzék, hogy égési sérüléseket szenvedjen. Máskor is tettek így, most is az élet védelme volt a vezérelvük. J. L.-nek azonban más tervei voltak.... az események felgyorsultak és másodpercek alatt vett tragikus fordulatot.