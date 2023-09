Az Origo arról ír, hogy terrorelhárító hunyt el, és hogy négy TEK-es és két tűzoltó sérült meg. A Magyar Nemzet arról ír, hogy a robbantó, akihez túsztárgyaló is érkezett, benzinnel locsolt fel mindent, mielőtt robbantott volna. Szakértők a helyszíni fotók alapján valószínűsítik, hogy gázpalack robbant és nem robbanóanyag. A ház gyakorlatilag megsemmisült, és úgy tudjuk, az elkövető is életét veszítette a detonációban. Helyszínen tartózkodó kollégáink korábban láncfűrászhangokat is hallottak, valószínűleg a lényegében teljesen megsemmisült háznál, a romeltakarításkor használták a szerszámokat.