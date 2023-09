Friss (21:35): Egy férfi szeretett volna bemenni a lezárt területre, de mondták neki, hogy forduljon vissza. A helyszínen tartózkodó kollégáink láncfűrész hangokat hallanak, lehetséges, hogy a romeltakarítás miatt. Tudósítóink beszámolója szerint a helyszínen még mentősök is tartózkodnak, és egy utcával a feltételezett robbantás helyszínétől zárták le az utat a búbánatvölgyi városrészben. Rendőrök folyamatosan mozognak a környéken, jelenleg több egyenruhás elemlámpákkal járja a környéket.

Egybecseng az M1 információival az, amit mi is megtudtunk az esztergomi kórházzal kapcsolatban. A közmédia azt írja, hogy a városi kórházban ágyakat tettek szabaddá, orvosokat hívtak be, hogy ellássák a súlyosan sérült rendőröket. A Kemma értesülései szerint is a búbánatvölgyi sérültekre fókuszálnak a kórházban.

Korábban erről írtunk:

Az M1 Híradó úgy tudja, hogy a rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki egy családi házhoz, ahol egy ember egész nap robbantással fenyegetőzött. Hivatalosan nem erősítették meg, de sajtóinformációk szerint egy rendőr is életét veszítette és többen is megsérültek, amikor tényleg bekövetkezett a detonáció. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi robbant fel.

A Központi Nyomozó Főügyészség a Kemma.hu-nak annyit mondott, hogy később adnak tájékoztatást az ügyben. A megyei hatóságok sem erősítették meg a sajtóhíreket egyelőre. A feltételezett robbanás helyszínét hermetikusan lezárták. A közmédia értesülései szerint az esztergomi kórházban is felkészültek a sérültek fogadására.