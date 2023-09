Késő este mi is a helyszínen voltunk. A Búbosbanka utcába felől érkezve a Juhász József utcában, vagyis a helyszíntől egy utcányira állítottak meg bennünket az egyenruhások. A járművel érkezőket igazoltatták és mindenkit visszafordítottak, akik tovább szerettek volna menni a Tallér utca irányába. A katasztrófavédelem munkatársai este is dolgoztak, többször hallottuk láncfűrész hangját, melyet vélhetően az épület romjainak eltakarításakor használtak. Csütörtökön a készenléti rendőrök állták el a közlekedők útját.

Pintér Sándor belügyminiszter is helyszínre érkezett este, ugyanis ő aznap Esztergomban tartózkodott a Fidesz-KDNP frakcióülése miatt. Orbán Viktor miniszterelnök, Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője és Hernádi Ádám polgármester is a közösségi oldalán nyilvánította részvétét a szolgálatteljesítés közben elhunyt rendőrtiszt családjának és a sérülteknek mielőbbi gyógyulást kívántak.

Megkülönböztető jelzéssel ellátott kisbusz sietett az esztergomi kórházba

Meg nem erősített információk szerint szerdán este az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban is felkészültek a sérültek fogadására, úgy tudjuk, hogy a sürgősségi osztályon csak a robbanás következtében sérülést szenvedett személyeket ápolták.

Úgy tudja, hogy voltak, akiket a budapesti Honvéd kórházba, de egyes hírek arról is szóltak, hogy Tatabányára is vittek sérültet. Késő este a sürgősségi osztály bejárata előtt nem volt mozgás, de a főbejáraton láttunk bemenni egy fekete színű, kék megkülönböztető jelzéssel rendelkező kisbuszt.

Csütörtökön is a helyszínen voltak még a hatóságok

Csütörtökön délelőtt a Juhász József utca felől érkeztünk meg a Tallér utcai elágazáshoz, ahol egy készenléti rendőrök várakoztak. Információink szerint a helyszíni szemle még délelőtt is tartott. Úgy tudjuk, hogy Terrorelhárító Központ munkatársai már nem voltak ott a háznál, viszont a helyi rendőrök mellett a készenlétis kollégáik is kint voltak. Voltak olyan sofőrök, akik be akartak hajtani a lezárt területre, tőlük minden esetben lakcímkártyát kértek, hiszen csak az ott lakók juthattak be. Távozásunk előtt érkezett egy tűzoltóautó is, azonban nincsenek információk arról, hogy az egység milyen munkálatokat végzett el.