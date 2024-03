Heti celebfigyelőnkbe ezúttal a csolnoki erősember fia, Fekete Miki, az aranytorkú komáromi öregdiák, Szabó Dávid, a legyűrt kilométerek esztergomi istennője, Maráz Zsuzsi, a tatai dáridós, Lagzi Lajcsi, a Búbánatvölgy kerámiás mestere, Ambrus Attila és Berki Krisztián került, aki már nincs közöttünk. Egy biztos: celebjeink most sem tétlenkedtek!

Berki szelleme újra a Földre vágyik. Celebjeink mozgalmas héten vannak túl

Forrás: bors.hu

Nézzük, milyen volt celebjeink hete

Brutális kihívásban vett részt Fekete Miki, a csolnoki erősember fia +videó

Fekete Miki már többször is bizonyította, hogy a kamera előtt is megállja a helyét. Most egy újabb videóval jelentkezett saját Youtube-oldalán.