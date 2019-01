Húsz hajót vásárolt a Mahart a francia Nicols cégtől

Próbaüzemben már 2019 nyarán már igénybe lehet venni a nyaralóhajókat a Felső-Tisza és a Bodrog környékén

A Mahart Zrt. nyílt tárgyalásos közbeszerzési eljárásban szerezte be a Nicols cégtől a hajókat, amelyek közül az elsőt a februári Utazás kiállításon mutatják be – jelentette be Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

Elmondta:

a húsz lakóhajó beszerzésére 1,6 milliárd forint állt rendelkezésre, ezzel szemben a Mahart 1,51 milliárd forintért tudta megvásárolni a hajókat a listaárban szereplő ajánlatnál korszerűbb felszereléssel.

Hozzátette: az első tíz hajó 2019-ben, a következő tíz 2020-ban érkezik Magyarországra.

A hajóbeszerzés mellett a Mahart tendert írt ki a nyaralóhajózáshoz szükséges kikötői infrastruktúra kiépítésére is,

így várhatóan próbaüzemben 2019 nyarán már igénybe lehet venni a nyaralóhajókat a Felső-Tisza és a Bodrog környékén.

Az éles üzem 2020 nyarán indul, a későbbiekben pedig bővítik az útvonalhálózatot

– mondta a kormánybiztos.

