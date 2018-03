Elképesztő változás előtt áll a Suzuki

Négyéves, átfogó kutatás-fejlesztési projektről számoltak be az újságíróknak és a partnereknek a Magyar Suzuki Zrt. vezetői szerdán Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia épületében.

Az esztergomi Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatója, Yoshinobu Abe köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy 2016-ban indult a projekt, a zárása 2020 augusztusában lesz; akkorra válnak minden tekintetben okosgyárrá, bár már ma is csúcstechnológiát alkalmaznak sok területen.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap a Széchenyi 2020 program keretében 2,6 milliárd forinttal támogatta a gyár, a beszállítók, az egyetemek és kutatóhelyek közötti kutatási, fejlesztési, innovációs együttműködést, a saját forrás 2,7 milliárd forint. Impozáns számokat sorolt a vezérigazgató: a beszállítókkal együtt mintegy 10 ezer embernek ad munkát a Suzuki, 75 márkakereskedése van Magyarországon.

Tavaly 15 161 eladott gépkocsival listavezetők lettek a hazai piacon, lassan egy éve már annak, hogy elkészült Esztergomban a hárommilliomodik gépkocsi. Hosszú távra terveznek, amikor hálózatba kapcsolják a hegesztőrobotokat, modernizálják a logisztikai rendszert, előkészítik a világ legkorszerűbb lézerhegesztési technológiájának bevezetését, valamint új, költségtakarékos polimereket fejlesztenek ki. A végeredmény a mostaninál is korszerűbb, biztonságosabb prototípusok elkészítése, majd következhet a tömeggyártás.

Monszpart Zsolt, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese egyebek között azt hangsúlyozta, hogy a 4. ipari forradalom idején rendkívül fontos a gyárak, a kutatóhelyek és a felsőoktatási intézmények együttműködése. Az eredményszemlélet erősödik, hiszen a technológia manapság a tudomány megrendelője. A valós igényekre kell építeni az ipari fejlesztések során. Egyre nagyobb összegekkel támogatják a kutatás-fejlesztést, az innovációt (K+F+I), eddig 95 projekt indult a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében, jó részük az autóipar fejlődését segíti. Ennek azért is nagy a jelentősége, mert nem feledkeznek el a beszállítókról sem, amelyek többsége a kis- és középvállalkozások közül kerül a cégek látókörébe.

Dr. Urbán László, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-helyettese Henry Kissingert idézte:

„Ha nem tudod, hová tartasz, minden út a sehovába visz.”

Hozzátette: a Suzuki tudja, hová tart. Ezért fogtak bele a két éve befejeződött gyármodernizációs programba, amely 2,8 milliárd forint értékű, saját kivitelezésű beruházás volt. Ennek szerves folytatása a mostani projekt, amelyben nagy szerepet kap a környezettudatosság is. Az új prototípusokban 90 százalék lesz az újrahasznosítható anyag, ügyelnek arra is, hogy minél szélesebb körű legyen a sofőrök és az utasok kényelme. Gyorsabbá, pontosabbá válnak a munkafolyamatok a digitális ellenőrzés révén. A folyamatos ellenőrzések azért sem kerülhetők meg, mert 240 beszállítótól 4500 féle alkatrész érkezik. A munkafolyamatok összehangolása is kihívást jelent, mint mindenben, ebben is a tökéletességre törekednek, tette hozzá dr. Urbán László.

Marad minden munkavállaló A 24 Óra kérdésére – elküldenek-e dolgozókat a csúcstechnológia bevezetése miatt? – Yoshinobu Abe vezérigazgató határozott nemmel válaszolt.

– Senkinek a munkahelye nincs veszélyben – mondta.

– A robotizálásban élenjárók vagyunk, hiszen összesen 770 robot dolgozik Esztergomban, lefedve a teljes termelési folyamatot. A ciklusidőket gyorsítják meg a hegesztőüzemben, a logisztika még átláthatóbbá válik. Hozzátette: szeretné, ha a több, mint háromezer dolgozó boldogan végezné a feladatait, és büszke lenne arra, hogy Magyarország egyik legkorszerűbb gyárában dolgozik. Mindig arra kell törekedni, hogy még jobb legyen az előállított termék, vagyis az autó. Tovább kell tökéletesíteni, össze kell hangolni a műveleteket.

Tatabányai lézerkísérletek

A többéves kutatás-fejlesztési projektben fontos a feladatok elosztása, a megoldások mozaikjainak gondos összeillesztése. A konzorciumi együttműködés vezetője a Magyar Suzuki Zrt., partnerei a PEMÜ Műanyagipari Zrt., a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. A széles körű program – tudományos kutatások és kísérletek hosszú sorozata annak érdekében, hogy piacképes, a leendő vásárlók minden igényét kielégítő autók guruljanak ki a gyárból – megvalósításához alvállalkozókat is bevonnak.

A tájékoztatón találkoztunk Vavra Gáborral, a tatabányai Edutus Főiskola lézerlaborjának vezetőjével. Megtudtuk tőle, hogy az oktatási intézményt a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Kft. kérte fel arra, hogy lézertechnológiai kísérleteket végezzenek a dózsakerti laborban. Az ilyen jellegű előkészítés ahhoz kell, hogy a következő években a Suzuki Esztergomi gyárában összeállított prototípusok majd minden apró – illetve csak annak tűnő – „tulajdonságukban” közelítsenek a tökéleteshez. Ez a cél, amelynek eléréséhez fontos mérföldkő a nyár végén félidejéhez érkező projekt.