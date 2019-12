Életmentő gépet ajándékozott a Bridgestone a Tatabányai Mentőállomásnak

A társadalmi felelősségvállalás keretén belül ajánlotta fel az újraélesztő gépet a cég a mentősök napi munkájához.

Minden szempontból értékes ajándékot vehetett át a Tatabányai Mentőszolgálat a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.-től. December 13-án pénteken a mentőállomáson először Szücsné Posztovics Ilona polgármester köszönte meg a 4 millió 670 ezer forint értékű adományt a tatabányai önkormányzat nevében.

Topolcsik Melinda, a Bridgestone gyárának első számú vezetője hangsúlyozta: ebben az évben az egészség és a család áll a középpontban náluk, számos rendezvény, akció zajlott ennek a jegyében. Rendkívül fontosnak tartja, hogy most könnyebb és biztonságosabb lesz a hétköznapok hőseinek munkája.

A programon belül legutóbb 1,5 millió forinttal támogatta a tatabányai Arany János Óvodát a cég, illetve 2019-ben új eszközökkel gyarapodott a Szent Borbála Kórház, illetve új Bridgestone abroncsokat kapott a Tatabányai Önkéntes Tűzoltó Egyesület is.

Dr. Vörös Péter, az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezetének igazgatójaja és Vincze László, a Tatabányai Mentőállomás vezetője is megköszönte az újraélesztő készüléket, majd bemutatót láthattunk működéséről. Órák alatt sem fárad el a gép és az is lényeges, hogy egy szakember másféle mentési feladatokat tud végezni közben. Az átadóünnepség vendégei a mentőautókkal is megismerkedtek.