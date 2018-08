A semmiből érkezett hirtelen egy vadi új Eminem-lemez

A sztár legutóbbi tavaly jelentkezett új koronggal.

Augusztus 31-én új nagylemezzel jelentkezett Eminem. A rapper minden rajongóját meglepte amikor mindenféle előzetes promó nélkül, Twitteren jelentette be a ’Kamikaze’ megjelenését, de ahogy fogalmazott, „nem akarta túlgondolni”. Az album -amelyen Dr. Dre is közreműködött producerként- egyelőre digitális verziókban érhető el a legnépszerűbb streaming alkalmazásokon keresztül, a fizikai változata pedig szeptember 14-re várható.

Az új lemezen 13 szám szerepel; ezek közül az egyik legizgalmasabb dal a ’Venom’, mely hallható lesz a -szintén ’Venom’ címen futó- legújabb Marvel-filmben is, Tom Hardy főszereplésével. A ’Kamikaze’-ra az Eminemtől már megszokott szókimondó stílus jellemző, több dalban is napjaink problémáival foglalkozik, bírálja többek között Donald Trump-ot is. A ’Kamikaze’ Eminem tizedik nagylemeze; legutóbbi albuma, a ’Revival’ 2017-ben jelent meg és első helyen debütált a Billboard 200-as listáján.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Eminem a világ egyik legsikeresebb rappere, eddigi pályafutása során 15 Grammy-díjat nyert, de felkerült a híres Rolling Stone magazin „Minden idők 100 legnagyszerűbb előadója” listájára is, ahol a „Hip Hop királyának” nevezték. Eminem 1996-ban robbant be a köztudatba, 1999-ben pedig már meg is nyerte az első Grammy-jét „legjobb rap album” kategóriában, ’The Slim Shady’ című nagylemezével. Ezt két további album és Grammy-díj követte, így Eminem lett az első olyan előadó, aki három egymást követő évben is hazavihette a díjat ugyanabban a kategóriában. 2005-2009-ig tartott egy kis szünetet, majd újult erővel tért vissza; 2009-es ’Relapse’ és 2010-es ’Recovery’ lemezei ismért Grammy-díjasok lettek, utóbbi pedig a 2010-es év legtöbbet eladott albuma lett világszerte. Eminem zenei munkássága mellett néha színészkedik is, ő volt a 2002-es ’8 Mérföld’ című film egyik főszereplője, de feltűnt a ’Ki nevet a végén’ és ’Az interjú’ című filmekben is.

Borítókép: TORBEN CHRISTENSEN / RITZAU SCANPIX / AFP