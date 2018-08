Csaknem megkéselték koncert közben Pásztor Annát

Az Anna and the Barbies énekesnőjét éveken át zaklatta és fenyegette egy férfi, aki pénteken be is váltotta volna ígéretét.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu Hátborzongató történetet osztott meg a Facebookon Pásztor Anna, az Anna and the Barbies énekesnője. Anna egy most feltöltött videóban arról beszélt, hogy egy férfi éveken át bombázta üzenetekkel, többször szerelmet vallott – mindezt azután is folytatta, hogy Anna és a párja is megkérte, hogy hagyja abba – írja a Bors. Közzétette: Pásztor Anna – 2018. augusztus 4., szombat A férfi nem hagyott fel az üzengetéssel, sőt fenyegetőzni kezdett, hogy egy koncerten késsel támad majd az énekesnőre. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS A zenekar pénteken a Budapest Parkban lépett fel, ahova a férfi tényleg elment, cipőjébe pedig egy kést rejtett. Szerencsére Anna már előre szólt a Park biztonsági őreinek, akik közel ötezer ember között még időben megtalálták a férfit, akit három napra elzárt a rendőrség. Pásztor Anna a videóban mindvégig hangsúlyozta, hogy nem tekinti magát áldozatnak, és hogy továbbra is folytatja a zenélést, bár valószínűleg óvatosabb lesz, ha arról van szó, hogy beugorjon a tömegbe. Borítókép: MTI Fotó: Bodnár Boglárka