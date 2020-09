Világsztárokkal tűzdelt nemzetközi versenyen lett dobogós a tatabányai távolugró lány

A távolugró Lesti Diána az első tatabányai atléta, aki érmet szerzett a Székesfehérváron rendezett rangos nemzetközi versenyen, a Gyulai István Memorialon, mégpedig egy világsztárokkal tűzdelt versenyszámban. A mezőny öt világbajnoki döntőse közül hármat is megelőzve lett harmadik. Diána 665 centiméterre repült, ami önmagában is megsüvegelendő eredmény.

A mindössze 22 esztendős Diánával és edzőjével, Dömötör Balázzsal – annak ellenére, hogy éppen nem edzettek – stílszerűen a Tatabányai SC atlétikai pályáján találkoztunk. Kettőjük kapcsolata már csak azért is érdekes, mivel Balázs hosszú időn keresztül a TSC-Geotech atlétája volt, majd innen igazolt az UTE-be, majd idővel edzősködni kezdett.

A nádszálvékony távolugróhölgy 2014-ben került Dömötör Balázs „csapatába”. Diána elmondása szerint ifjúsági kora óta válogatott, és 2019 októberében Kecskemétről igazolt – edzőjével együtt – Tatabányára. Balázsnak ez amolyan visszatérést jelentett, bár az ugróválogatott irányítójaként öt éve a megyeszékhelyre szervezte az edzőtáborokat. Sőt, ha tehette, klubja versenyzőivel is itt alapozott.

– Mondhatom, folyamatos volt a kapcsolatom a TSC-vel – jegyezte meg Dömötör Balázs. – Túl az érzelmi kötödésen, elárulhatom, itt található az atléták számára az ország egyik legjobb létesítménye. – A döntésemben, hogy ide igazoljak sokat nyomott a latba az a biztos és nyugodt háttér, amelyet a klubvezetés megteremtett számunkra. Itt valóban csak a sporttal, a felkészüléssel kell foglalkozni, ami felszabadulttá tesz – emelte ki Diána.

A távolugró trénere szólt arról is, hogy a magyar atlétika történetében szinte páratlan, hogy egy szakágon belül három klasszis sportoló is versenyez.

– A hazai riválisok közül Farkas Petrát kell megemlíteni, aki korosztályos Európa-bajnoki ezüstérmes – mondta a tatabányai távolugrónő. – Rajta kívül Nguyen Anasztázia is kemény ellenfél, ő vb-döntős volt. Az elmúlt évben ők 6 méter 70 centiméter körül „ugráltak”. Most viszont esély van arra, hogy egyszerre akár hárman is kijussunk egy világversenyre. Ez egy abszolút egészséges rivalizálást jelent. Jelenleg ugyanis nagyjából öt centin belüli az eltérés az eredményeink között. Most az elsődleges célom, hogy a formámat stabilizáljam, és többször is biztonsággal tudjam megugrani a 650-660 centimétert.

– Diánában benne lehet a hét méter körüli eredmény is – vette át a szót Dömötör Balázs. – A fejlődése adott, arról nem is szólva, hogy az ugrók általában 26 éves kortól teljesednek ki, érnek be igazán. Én nagyon bízom benne, hiszen mentálisan és fizikálisan is nagyon rendben van. A rohamait maximális sebességgel hajtja végre, és ezt a gyorsaságot bele tudja vinni az ugrásba. A testsúlyához képest pedig születetten erős…

Lesti Diána a nyári olimpiai játékokon történő részvételt is megcélozza. Az olimpiai szint ugyan 6 méter 82 centiméter, ám a világranglista 32 legjobbja automatikusan indulhat a nyári játékokon.

– Ezt a ranglistát a versenyeken elért öt legjobb eredmény átlagának alapján alakítják ki – jegyezte meg az ifjú távolugróhölgy. – Jelenleg nekem ez az érték 6,54 méter, amivel a 20. helyen állnék. – Azért mondom, hogy állnék, mert december végéig minden ranglistaversenyt felfüggesztettek. Azaz jövőre legalább az idén elért eredményeimet kell megismételnem, hogy bekerülhessek a legjobb harminckettő közé.