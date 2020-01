Együtt bográcsozott az OSE-Kaposvár meccs előtt a két szurkolótábor

A barátságos hangulat ellenére az OSE Lions kikapott a Kaposvártól. Az első félidőben a Kaposvár hamar elhúzott az Oroszlány elől, a hátrányt nem sikerült ledolgozni.

Nemcsak egy bajnoki mérkőzésre, de igazi kosárlabdaünnepre készültek a kaposvári és az oroszlányi szurkolók január 25-én szombaton délután. Már órákkal az esti csata előtt találkoztak a két tábor tagjai, és ahogy tavaly ősszel Oroszlányon, úgy ezúttal is baráti beszélgetéssel, bográcsozással töltötték el a mérkőzésig hátra lévő órákat.

Kiváló hangulatban kezdődött a mérkőzés, mindkét tábor sportszerűen biztatta az övéit. Eleinte felváltva vezettek a csapatok, aztán a Kaposvár egy 10-0-s rohammal elhúzott 22-11-re. A negyedből hátralévő időben már nem változott lényegesen a különbség, így a hazaiak 12 pontos előnnyel mehettek az első szünetre. A második negyedben sem ment az OSE-nak, különösen a tripladobások hatékonyságában volt nagy különbség a két csapat között. A hazaiak vezettek már 20 ponttal is (52-32), de félidőre sikerült 15-re faragni a hátrányt.

A harmadik – viszonylag pontszegény – játékrész után sem változott a különbség, így az OSE-nak tíz perce maradt, hogy valahogy ledolgozza hátrányát. A negyedik negyedet nagyon megnyomta a Lions, hat pontra is felzárkózott (82-76), de nem sikerült utolérnie ellenfelét. Bár Bozsovics ezúttal is kitűnően játszott, most senki sem tudott felnőni hozzá, a 15 százalékos triplamutató pedig ismét döntőnek bizonyult…

Sebastjan Krasovec: – Az utolsó játékrészre sikerült összekapni magunkat, ám úgy érzem, hogy ekkor nem mindenki akarta a pályán, hogy megnyerjük a mérkőzést…