Meglepetésgyőzelmeket aratott a Vértessomló a megye I.-ben

A Koppánymonostor igazán szeszélyes csapat benyomását keltette ebben a szezonban. Sokáig harcolt a lila-fehér klub a dobogóért, azonban a tavaszi szezonban volt egy hét mérkőzésig tartó nyeretlen szériájuk, ami alapvetően változtatta meg a kilátásokat. A fiatalos csapat egy-két rutinos játékossal kiegészülve jó egyensúlyban van, Vigh László vezetésével nagy jövő áll a második szezonját az első osztályban töltő csapat előtt.

A Kecskéd szezonja épp a fordítottja volt az előbb említettnek: a pocsék ősz után egy remek tavasz következett. Linczmaier mesternek nem volt szerencséje a sérülésekkel és a játékoskeret állandóságával, ennek ellenére javulni tudtak. Több nagy fordítást is bemutatott a csapat, a Nyergesújfalu ellen például 4-1-ről győztek, az Oroszlány elleni találkozón pedig kétgólos hátrányból szereztek pontot.

Gólvadászok

A tatabányaiak a tabellán kívül a góllövőlistát is uralták. A legtöbb gólt Solymos Zoltán szerezte, aki 39 alkalommal volt eredményes. Mögötte Árvai Dániel végzett, aki 34 találatot ünnepelhetett. A harmadik helyen is egy tatabányait találunk, ám holtversenyben: Kiprich Dániel és az esztergomi Gyebnár Gergely is 30 gólt szerzett. Mögöttük is holtversenyben zárt két labdarúgó, a változatosság kedvéért itt is holtverseny alakult ki, méghozzá négyes. A tatabányai Fodor Martin mellett a Zsámbék támadója, Mann Patrik, a kecskédi Pető Dániel és a sárisápi Terplán Zoltán is 22-szer volt eredményes.