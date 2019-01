Kiütéses győzelemmel nyertek a tatabányai kosarasok Nyíregyházán

Magabiztos győzelmet aratott a Nyírségben a mezőny első felébe pályázó Tatabányai KC.

Jelzésértékű, hogy az ellenfelet a TKC kispadja is verte volna, a csereként pályára lépők ugyanis 42 pontot hoztak össze. A vendégeknél most mutatkozott be az új igazolás, Abaházi Anna, aki két ponttal debütált.

Hír még az együttes háza tájáról, hogy az eredetileg a hétvégére kiírt Hepp-kupa négyes döntőjét (melyben a TKC is érdekelt) későbbi időpontra halasztották, időpont-egyeztetési problémák miatt.

Mózes Emil: Összeszedetten és koncentráltan játszottunk, esélyt sem adtunk ellenfelünknek.

Kosárlabda, amatőr női NB I., Piros csoport, 12. forduló

Nyíregyházi Kosársuli – Tatabányai KC 41-81 (13-24, 5-23, 15-16, 8-18)

Nyíregyháza, 100 néző.

TKC: Szamosi 3/3, Kapornai 10, Horváth Sz. 6, Doktor 16, Galli-Hirling 4. Csere: Farkas 18/9, Zólyomi 10, Seri 12, Abaházi 2. Vezetőedző: Lukács Anikó.

Az eredmény alakulása: 5. perc: 2-12, 15. p.: 16-37, 25. p.: 26-51, 35. p.: 39-74.