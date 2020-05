MLSZ-döntés: újra NB III.-as lehet a Tatabánya

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöksége hétfőn döntött a hazai bajnokságok és a Magyar Kupa további sorsáról, amely többek között a megyei bajnokság élén álló Tatabányai SC-t is érinti.

Ahogy arról már beszámoltunk, az Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségének döntése értelmében csak a Magyar Kupa és az NB I. küzdelmeit folytatják az idényben. Előbbi május 23-án, utóbbi 30-án folytatódik, emellett a női első osztályban (ahol nem hirdetnek bajnokot) az FTC az MTK-val vagy a DVTK-val megküzd a Bajnokok Ligája-indulásért.

Ez azt is jelenti, hogy az NB II.-es és alacsonyabb osztályú bajnokságok nem folytatódnak, az MLSZ közleményéből pedig az is kiderül. hogy „a kiírás elveit követve, a félbemaradt bajnokságok záró táblázata alapján jelölik ki a feljutókat és a kiesőket,valamint a megyei első osztályokból a feljutókat az NB III.-ba. A 2020-2021-es idényben az NB III.-as bajnokságra azok a csapatok nevezhetnek, amelyek a fentiek alapján nem kerülnek át másik bajnokságba, valamint az NB II-es bajnokság záró táblázatának 18. és 19. helyén álló csapatok, a megyei I. osztályból feljutó csapatok és a 2020-2021-es NB I-es csapatok második csapatai” – írja az mlsz.hu.

Mivel az MLSZ versenykiírása alapján feljutóként a megyei bajnokok indulhatnak a harmadik vonalban, a Komárom-Esztergom megyei bajnokság élvonalának első helyén álló Tatabányai SC is megkapja a lehetőséget a harmadik vonalban való szereplésre.

– Egyértelmű célunk az NB III.-ban való indulás, így az április 15-i határidőig leadtuk az NB III.-as licenckérelmünket az MLSZ felé, amelyet a szövetség el is fogadott – tudtuk meg Sámuel Botondtól, a TSC ügyvezető elnökétől. – Ahhoz azonban, hogy valóban indulhassunk a harmadosztályban, még sok, elsősorban gazdasági feltételt kell teljesítenünk. Sajnos korábban előfordult már Tatabányán, hogy nem volt meg az anyagi fedezet egy teljes bajnoki szezonra, ez most nem fordulhat elő. A következő napokban, hetekben megkezdjük a tárgyalásokat a városvezetéssel és a lehetséges támogatókkal, hogy előteremtsük a harmadosztályban való indulás költségeit. Természetesen nem kiesőjelöltek szeretnénk lenni, a célunk az, hogy erős középcsapattá váljunk. Az ehhez szükséges költségvetés bő felével rendelkezünk eddig. A városvezetés is támogatja a terveinket, plusz forrásokat is ígért számunkra az NB III.-as szerepléshez, de a jelenlegi egészségügyi helyzet miatt még sokmindent újra kell tárgyalnunk, hiszen jelenleg a járvány elleni védekezés a legfontosabb – részletezte az ügyvezető.

– A tatabányai futball hagyományai, tradíciói, utánpótlásbázisa és létesítményhelyzete alapján legalább az NB II.-ig kellene eljutnunk, de ehhez folyamatos építkezésre van szükség. Úgy nem vágunk neki az NB III.-nak, hogy ennek, illetve az ottani céljaink elérésének nincs meg az anyagi fedezete. Június 30-ig menden eldől – nyilatkozta Sámuel Botond.