Bokodi érem is született a művészi kerékpár világkupaversenyen

Aki még nem próbálta, talán el sem tudja képzelni, milyen embert próbáló feladat azoknak a gyakorlatoknak a megtanulása és végrehajtása, amelyeket a szombati művész kerékpár világkupa versenyen láthattunk a bokodi Nemere Zoltán Sportcsarnokban.

Márpedig jól megkomponált és magas színvonalú előadásokban nem volt hiány, ami azért persze nem meglepő, hiszen a világ élvonalából jó néhányan tiszteletüket tették a Bokodon rendezett rangos eseményen. Tíz ország hetven sportolója érkezett a településre, a magyar indulók mellett Ausztria, Csehország, Hongkong, Japán, Makaó, Németország, Spanyolország, Svájc és Szlovákia versenyzőit köszönthette a népes közönség.

A megnyitóünnepségen beszédet mondott Csonka László polgármester, Sárfalvi Péter sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője és Szűcsné Vida Edit, a rendező Bokodi SE elnöke is.

– A rendezés remek, ezúttal is nagyon jól érezzük magunkat itt Bokodon. Viszonylag kevesen űzzük ezt a sportágat Magyarországon, ezért is nagy szó, hogy hazánk rendezhet egy ilyen rangos eseményt. Csak azt sajnálom, hogy a hazai szövetség vezetői közül senki sem tette tiszteletét – tudtuk meg Hugyecz Józseftől, a legnagyobb hazai szakosztállyal büszkélkedő romhányiak elnökétől.

Komoly szervezőmunka

Schön Martin, a Bokodi SE edzője versenyzőként is a nemzetközi elithez tartozik, de a szervezésből is kivette a részét.

– Az UCI 2018 óta rendez világkupaversenyeket, idén először minket is felkértek egy forduló lebonyolítására. Januárban kaptuk meg a felkérést, azóta rengeteget dolgoztunk, hiszen a nemzetközi szövetségnek komoly kritériumai vannak a rendezést illetően. Csak a terem berendezése egy hónapig tartott. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a helyi önkormányzat is támogatott minket a szervezésben – tudtuk meg Martintól.