Vasárnap jótékonysági labdarúgó-tornát rendeztek a tatabányai Földi Imre Sportcsarnokban a Tatabánya 2000, a Művész és az Öregfiúk válogatottakkal.

A kilenc órás kezdésre nemcsak a szurkolók, hanem a csapatok is lassan szállingóztak, így aztán a mérkőzések sorrendje is hamar borult a jótékonysági tornán. Végül minden a helyére került, az öt részvevő (AGC, Benckiser, Erőmű, Művészválogatott, Unikum Ház) izgalmas mérkőzéseket varázsolt a pályára.

A torna felénél jött a fő attrakció: a Tatabánya 2000 (nem nehéz kitalálni: a kék-fehérek 2000-es csapatának futballistái alkották a csapatot) a Nemzeti Öröm néven szereplő magyar öregfiúk-válogatottal csapott össze. Érdemes megemlíteni, hogy kik alkották a két csapatot.

A foci nagy mohikánjai a pályán, avagy Magyar Öregfiúk Válogatott – Tatabánya 2000 (régi Bányász-játékosokkal) a Földi Imre Sportcsarnokban. A jótékonysági mérkőzés rászoruló gyerekek táboroztatását segíti 😀⚽💕 Közzétette: Kemma.hu – 2019. december 8., vasárnap

A korabeli mezben pályára lépő tatabányaiaknál Füzesi Zsolt, Gelei Károly, Hornyák Vendel, Kiss Vojtek, Kovács Attila, Letenyei Attila, Mészöly Géza, Szabó Viktor, Szalma József, Vincze István és Virágh Attila szerepelt, a vezetőedző Ferling Béla, a szakmai igazgató Kiprich József volt.

Az öregfiúknál Balogh Dániel, Dr. Papcsák Ferenc, Farkas „Bringa” József, Mracskó Mihály, Pintér Attila, Polonkai Zoltán, Rab Tibor, Rigó Gábor és a 75 évesen is örökifjú Zámbó Sándor lépett pályára, nem játszott, de a csapattal tartott Détári Lajos is. Az első félidőben nem esett gól, a másodikban aztán Szabó Viktor kétszer is betalált, majd Mészöly Géza tette fel az i-re pontot, így végül a Tatabánya 3-0-s győzelmet aratott.

Ezt követően folytatódott a teremtorna a kispályás futball minden szépségével együtt: vita a játékvezetővel (vagy éppen a saját csapattárssal), szisszenő „védőitalok” hangja, szép és kevésbé szép megoldások és persze a lényeg, ami a góloknál is fontosabb: a rendezvény bevételét gyermekek táboroztatására és környezetvédelmi célokra fordítja a szervező Összefogás Tatabányáért Egyesület.

A tornát a Benckiser nyerte meg, második a Művészválogatott, harmadik az AGC lett, negyedik az Unikum Ház, ötödik pedig az Erőmű. A tornán a legjobb mezőnyjátékos Matláry Zoltán lett (Unikum Ház), a legjobb kapus Magyari Viktor (Benckiser), a gólkirály pedig Benő Gábor (Benckiser).