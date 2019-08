Egy tucat góllal jutott tovább a Környe a Magyar Kupában

Újra a labdarúgásé volt a főszerep. Szerdán Magyar Kupa selejtezőket játszottak megyénkben, nyolc találkozót rendeztek.

A héten minden megyei első osztály csapat belecsapott a lecsóba, ugyanis már tétmeccset játszottak a Magyar Kupa megyei selejtezőjének második fordulójában. Igazi megye-egyes derbi volt Sárisápon, ahová az Esztergom érkezett. Mindkét csapat nagy átalakuláson van túl, gyakorlatilag mindkét gárdánál a fél kezdőcsapat új játékosokból áll.

Papíron az Esztergom erősített jobban, ám mé­gis a Sárisáp szerezte meg a vezetést. Farkas épp egy új igazolás, ő juttatta előnyhöz a hazaiakat, majd Gyebnár három perccel később egyenlített. Farkas második góljával újra a hazaiak vezettek, és mint később kiderül, ez a találat volt az utolsó az összecsapáson. A meccset fűszerezte egy focirajongó eb is, a husky-t a játékosok cipelték ki a pályáról.

Ennél is szorosabb párharcot hozott a Kecskéd és a Vértesszőlős párharca. A Kecskéd igen jól erősített a nyári szünetben, többen rögtön a kezdőcsapatban kaptak lehetőséget. A vendégek gyorsan kétgólos előnybe kerültek, ám egy öngóllal még az első félidőben szépített a Kecskéd. A második félidő végén aztán egyenlíteniük is sikerült a hazaiaknak. A párharc tehát nem dőlt el a rendes játékidőben, jöhettek a büntetők. Itt a Kecskéd bizonyult jobbnak

Az egyik legjobban várt párharc az Oroszlány–Nyergesújfalu volt. Most a hazaiaknak jött ki jobban a lépés: már az első fél­időben három góllal vezettek, az új igazolás, Wágner Dávid két gólt is szerzett. A szünet után aztán aktivizálta magát a Nyerges, Manga-duplával egy gólra jöttek fel, de az utolsó tíz perc ismét a hazaiaké volt: Korcsok után Wágner megszerezte harmadik találatát. A legnagyobb meglepetést aztán a másodosztályban szereplő Ászár okozta. Fél óra játék után már kettővel mentek az egy osztállyal feljebb szereplő Vértessomló ellen. A vendégek kétszer is egyenlítettek, de így is az Ászár ment tovább.

A harmadosztályt a Bakonyszombathely képviselte, de nem tudtak bravúrt bemutatni a megerősödő Tata ellen. A tataiak már az első félidőben eldöntötték a továbbjutás kérdését, 23 perc alatt már hárommal mentek. A hazaiak ugyan szépítettek, de ezzel csak a végeredményt állították be. Mindössze egy gól döntött Tatabányán: az újjáalakuló Bekő-alakulat fogadta a rengeteg sebből vérző, fél csapatát elveszítő Zsámbékot. Kovács István a 10. percben volt eredményes, és ez az egy gól épp elég volt a kék-fehérek továbbjutásához.

Az első körben már egy megyei első osztályú csapatot búcsúztató Ete nem tudta megismételni ezt a bravúrt szerdán, hiszen a Bábolna már túl nagy falatnak bizonyult. Józsa Péter csapata három gólt lőve jutott tovább.

A forduló kiütését a Környe vitte be a Koppánymonostornak, miután 12-1-re verte a lila-fehéreket. Más kérdés, hogy a monostoriaknál az U17 játszott, felnőtt labdarúgó nemigen volt a kezdőcsapatban.