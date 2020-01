Dráma az Exatlonban: infúzióra kötötték az oroszlányi szépséget

Kocsis Alexandra nem tudott részt venni az Exatlon keddi versenyén, ugyanis rosszul lett és kórházba szállították. Csapattársai viszont így is nyertek.

Kocsis Alexandra Arnold Classic győztes fitnesszmodell az elmúlt napokban magára talált a TV2 sportrealityjében, a felfelé ívelő szakasznak kórházi kezelés vetett véget, minimum egy napra. Az Exatlonban bajnoktársai is olyannyira elégedettek voltak vele a hétfői játéknapon, hogy a hirtelen halálban ő volt a csapat női játékosa, bár végül Mórádi Zsoltot az ügyességi feladatban legyőzte a kéke Novák Zalánja, így a villa ismét a kihívóké lett.

– Régen sprinter voltam – utalt arra, hogy sikerült végre felgyorsulnia a pályákon, de emellett az ügyességi feladatokban is egyre ügyesebb volt az oroszlányi szépség. Az örömbe azonban keddre egy kis üröm is vegyül, ugyanis a futam előtt lett rosszul, és kórházba is vitték. A mentőautóból kilépve támogatni is kellett, és egyáltalán nem festett jól, amikor vizsgálni kezdték.

Hogy mi történt vele és folytathatja-e már az Exatlont, a szerda esti adásból minden bizonnyal kiderül.