A dobogón tölthetik a telet a tatabányai kézilabdázók

Egyértelműen leszögezhető, hogy Tatabánya legnépszerűbb csapata a Grundfos Tatabánya KC férfi kézilabda-együttese.

Ez nem véletlen, hiszen a csupaszív vezetőedző, Matics Vladan egy nagyon szerethető, az utolsó leheletéig küzdő társaságot alakított ki a megyeszékhelyen. A kék-fehérek ennek is köszönhetik, hogy újból erőn felül teljesítve, a telet a képzeletbeli bajnoki dobogó harmadik fokán tölthetik.

A 2018–19-es bajnokság kezdete előtt már érzékelhető volt, hogy az élvonalbeli tatabányaiak riválisainak száma jócskán megnőtt. Több csapat, mint az alaposan megerősödő Balatonfüred, Csurgó és Ferencváros is benyújtotta igényét a bronzéremre.

– Már az induláskor látható volt, hogy nagyon megnövekedett a bajnokságban a konkurenciánk – emelte ki Matics Vladan, a kék tigrisek vezetőedzője.

– Mindegyik bronzéremért küzdő ellenfelünk alaposan megerősödött, nekünk pedig egy adott büdzsén belül kellett maradnunk, gazdálkodnunk. Eközben Harsányi Geri visszavonult az első osztálytól, Szöllősi Szabi meg eligazolt. Ezért igazoltuk át Győri Mátyást, aki irányító-átlövő, viszont ő még a szezon előtt súlyos sérülést szenvedett. Emellett még annyi történt, hogy a román hálóőrünket Bartucz Lacira váltottuk, ám már nyár végén tudtuk, nagyon kemény feladatok várnak ránk.

Matics mester többször is említette, hogy a Veszprém és a Szeged más kategória az NB I-ben, mint a többi gárda. Ezért is fölösleges bármelyik társaságot hozzájuk mérni. A két topcsapat költségvetéséről nem is szólva…

– A nehezedő feltételek dacára azt mondhatom, hogy a fiúk kitettek magukért – dicsért a szakvezető. – A gyöngyösi fiaskót leszámítva elértük céljainkat, de az otthagyott két pont a szezon végéig hiányozni fog. A Tatabánya még áll a Magyar Kupában, bejutottunk az EHF-kupa csoportkörébe, és jelenleg a bajnokságban is őrizzük harmadik pozíciónkat.

Ígérhetem, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy tavasszal is hasonlóan jól teljesítsünk. De az biztos, hogy az idény második fele pokolian nehéz lesz. Nem tudom, hogy a klub vezetése meg tudja-e erősíteni a játékoskeretünket, mivel egyszerűen kevesen vagyunk.

Az lenne az optimális, ha minden posztra legalább két, nagyjából azonos képességű bevethető játékosunk lenne. Persze tudom, ennek objektív korlátai vannak. Ám most ősszel is nagyon leszűkült a hadra fogható kézilabdázóink száma egy-két sérülés vagy betegség miatt. Úgy gondolom, hogy például Győrivel a keretben Gyöngyösön is nyerhettünk volna.

Az valóban egyértelműnek látszik, hogy az Balatonfüred, Csurgó és az FTC a kék-fehérek legnagyobb riválisai. A tényszerűség kedvéért illik megemlíteni, hogy mindegyikkel idegenben kell majd játszania a Grundfosnak a folytatásban.

– Most hoztuk a kötelezőt – hangsúlyozta Matics mester –, hiszen legerősebb ellenlábasainkat hazai környezetben legyőztük. Ám tavasszal, amennyiben versenyben akarunk maradni a dobogóért folytatott harcban, egy-két idegenbeli bravúrra is szükségünk lesz. Számunkra nincs kötelező győzelem, ez a séma legfeljebb a Veszprémre és a Szegedre igaz. Éppen ezért vadászik szinte mindenki a mi skalpunkra, minket akarnak megcsípni, mert a Tisza-partiak és a bakonyiak ellen esélytelenek.

Nehogy félreértse valaki, de ahogy számolgattam, a harmadik helyért folytatott versenyfutásban jelenleg a Balatonfüred helyzete tűnik a legkedvezőbbnek. Ezért csak ismételni tudom önmagam, mi jövőre is mindent elkövetünk, hogy erre rácáfoljunk, és újból érmesek legyünk.

– A karácsonyt még Magyarországon töltöttem, aztán de­cember 27-én megkezdtük a válogatottal a közös felkészülést – összegzett a Tatabánya vezetőedzője. – Előreláthatólag csak január 25-én találkozom a klubcsapatom mindegyik tagjával, de mindegy, ezt a helyzetet is kezelni kell! Most pedig szeretném megragadni az alkalmat, hogy valamennyi sportbarátunknak, szurkolónknak sikeres újévet kívánjak!

Kihagyja a felkészülés elejét Matics Vladan vezetőedző A Grundfos Tatabánya KC játékosai január 9-ig kaptak pihenőt, de valószínű, hogy az első közös, a teljes kerettel tartható edzés január végén jöhet csak össze. Ennek az az oka, hogy a tatabányaiak hazai és külföldi válogatottjai saját nemzeti csapatuk kereteivel készülnek a január 10-én rajtoló világbajnokságra. Emellett, mivel Matics Vladan a dán-német közös rendezésű világversenyre készülő magyar nemzeti csapat egyik szövetségi kapitánya is Csoknyay István mellett, ő sem tartózkodhat majd Tatabányán az alapozás kezdetén. A magyar válogatott bő keretének jelenleg egyébként négy Grundfos-játékos (Ilyés Ferenc, Juhász Ádám, Sipos Adrián, Székely Márton) a tagja, a január 6-i, Dánia elleni felkészülési mérkőzés után derül ki, hogy ki utazhat közülük a vb-re. Miközben az új bajnokság második etapját február 2-án, a balatonfüredi rangadóval kezdik a kék-fehérek.

