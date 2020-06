A válogatott tatai edzőtáborára készül Csernoviczki Éva

Két hete kezdték meg a közös edzéseket az Ippon Judo Tatabánya SE versenyzői, akik immár teljes intenzitással készülnek az előttük álló feladatokra.

Csernoviczki Csaba vezetőedző beszélt az elmúlt hetek eseményeiről és a rájuk váró erőpróbákról.

– Két hete kinti edzésekkel, elsősorban futással kezdtük meg a közös gyakorlást. Egy hét után jöhettünk be a terembe, amit a gyerekek már nagyon vártak. Most már teljes intenzitással készülünk, az edzések során a küzdelmeket is gyakoroljuk. Jelenleg mintegy 180 versenyzőnk van, szerencsére nem történt lemorzsolódás a járvány ideje alatt.

Mint a szakembertől megtudtuk, nagy megtiszteltetés érte a klubot, hiszen egyik versenyzőjük, Krüpl Georgina, a tatabányai Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola 13 esztendős diákja a közelmúltban az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a „Magyarország Jó tanulója – Jó sportolója” kitüntetésben részesült. – Georgina tavaly a serdülők között országos bajnoki címet szerzett, emellett az országos Diákolimpián is a legjobbnak bizonyult. Tagja a korosztályos serdülőválogatottnak és a Héraklész-programnak is. Jó tanulmányi eredménye mellett ezek a sikerek is sokat nyomtak a latba az elismerés odaítélésekor. Georgina 52 kg-ban érte el ezeket a győzelmeket, azóta fellépett az 57 kg-osok közé – tudtuk meg a vezetőedzőtől.

Csernoviczki Csaba bemutatta legújabb tanítványát, a gyengénlátó Földesi Bendegúzt is. A Tatabányán élő 13 éves fiatalember két éve dzsúdózik Budapesten az ugyancsak látássérült paralimpikon, Vincze Gábor irányításával, most kezdte el az edzéseket a megyeszékhelyen is.

– Az idei versenyprogram még nagyon képlékeny, az európai szövetség november 8-i kezdéssel szeretné megrendezni a kontinensbajnokságot Prágában, de ez az időpont jelenleg még nem biztos. Ami viszont annak tűnik, az a válogatott központi edzőtábora Tatán július 6-tól, majd ezt követően Cegléden, Zircen és Salgótarjánban lesznek hasonló rendezvények. Szakmailag nehéz úgy készülni, hogy nincsenek pontos versenyidőpontok, de Évát a lehető legjobb állapotba szeretnénk hozni a versenyidőszakra. A kvalifikációs ranglista alapján jelenleg kijutó helyen áll az egy évvel elhalasztott tokiói olimpiára, a legfőbb célunk természetesen az, hogy ezt a helyezését megőrizzük – utalt lányára, az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, valamint kétszeres Európa-bajnok dzsúdósra Csernoviczki Csaba.

– Már mindenki nagyon várta az újrakezdést, így most nagyon boldogok vagyunk, hogy újra együtt dolgozhatunk. Technikai, erősítő és kondicionáló feladatokat végeztem az elmúlt hetekben, jelenleg a tatai központi edzőtáborra készülök. Bár a tokiói olimpia még nagyon messze van, a cél egyértelműen az, hogy kvalifikáljam magam. Ez az egyéves csúszás megváltoztathatja az erőviszonyokat, hiszen sok olyan fiatal versenyző is előtérbe kerülhet a közeljövőben, akinek egyébként még nem lett volna esélye kijutni az olimpiára – tudtuk meg Évától.