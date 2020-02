A szegedi oroszlánbarlangban játszik rangadót a Tatabánya

A tatabányai kézilabdacsapatra hatványozottan igaz, hogy a szegény embert még az ág is húzza. Három meghatározó játékosának sérülése után az EHF-kupameccsen a maródiak listájára került Balogh Zsolt és Ilyés Ferenc is. Sőt, Matics Vladan, a Kék Tigrisek vezetőedzője a hétvégén kapta a hírt, hogy edzője, „jobbkeze”, Sibalin Jakab is megsérült, bordatörést szenvedett...

Miközben a Tatabánya kilábalt a Ferencváros elleni hazai vereség okozta sokkból és egy bravúros döntetlennel „regenerálódott” az EHF-kupában, addig a Tisza-parti alakulat – kis híján – megsemmisítő verést kapott a Bajnokok Ligájában a német Flensburg otthonában. Persze ez a két történet aligha befolyásolja a mai összecsapás kimenetelét. A házigazdák az európai kézilabdában is magasan jegyzett társaságnak számítanak, miközben a vendégek továbbra is ezer sebből véreznek… – Győri Mátyás, Juhász Ádám és Milos Vujovics kiesése után a francia PAUC elleni találkozón elvesztettük Ilyés Ferencet és Balogh Zsoltot is – hangsúlyozta Matics mester. – Ilyés Ferinek a bokája sérült meg, Balogh Zsolti pedig a vállát fájlalja. Ezek után kaptuk a hírt, hogy Szegeden segítőmre, Sibalin Jakabra sem számíthatok, aki meglehetősen csúnya bordasérülést szenvedett. Ilyen előjelekkel megyünk egy olyan összecsapásra, amelynek komplett gárdával sem mi lennénk az esélyesei, hiszen Carlos Pastor edző együttese igazi európai élcsapat, tele klasszis kézilabdázókkal. De semmi vész. Minden teher és nyomás nélkül léphetünk pályára, viszont a két kapusunkkal együtt is csupán tizenhárman alkotják a keretünket. Nehézségeink ellenére is mindent megteszünk annak érdekében, hogy emelt fővel mehessünk le a küzdőtérről a mérkőzés lefújását követően. Az egyébként rangadónak számító mérkőzésen Medve Róbert és Südi Péter játékvezetők fújják majd a sípot. Mi tagadás, ez a két ítész nem tartozik azon dirigensek közé, akik különösebben szimpatizálnának a Tatabányával. Az azonban elvárható, hogy korrektül vezessék a mai meccset. Kézilabda NB I., férfi, 17. forduló

Szeged–Grundfos Tatabánya KC

Szeged, kedd, 18.30 óra.