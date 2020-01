A jeges vízben fürdőzve emlékeztek a dorogi birkózás nagyjaira

Dresszbe öltözött sportolók vetették magukat bele a néhány fokos Palatinus-tó vizébe, így emlékezve a jubileumát ünneplő dorogi birkózás nagy alakjaira.

Idén nagyszabású programsorozattal ünnepli a dorogi birkózás kilencvenedik évfordulóját a Dorogi Nehézatlétikai Club (DNC), melynek nyitórendezvényét a városi egyesített sportintézménnyel karöltve az Öböl Music Beach területén tartották. A napos, ám hideg időben mintegy húszan, birkózók, kempósok, grappling- és MMA-versenyzők, lelkes sportbarátok gyülekeztek, illetve Aubéli Ottó személyében a pályafutását Dorogon kezdő olimpikon, világ- és Európa-bajnoki bronz­érmes birkózó is felsorakozott a parton.

A jeges fürdőzésnek emléket állító közös fénykép elkészítése után Puksa Ferenc, a DNC elnöke vezetésével a résztvevők elindultak a víz felé. Volt, aki óvatos léptekkel haladt előre, mások befutottak, a legbátrabbak viszont egyenesen hasast ugrottak a tóba. Bár a többség alig egy percet töltött a vízben, akadtak olyanok, akik birkózni kezdtek egymással. A sportolók ezután megrohamozták a sátrat, ahol forró itallal várták őket.

– Nagyon hideg volt a víz, de jó érzés, hogy teljesítettük a kihívást – mondta Puksa Ferenc, aki arról is beszélt, hogy a tavalyi év sikereit azzal múlhatnák felül, ha az NB I-ben is eredményesen szerepelhetnének, továbbá ha lenne két-három utánpótlás válogatott versenyzőjük. Arra is kitért, hogy jó kapcsolatot ápolnak a városi iskolákkal, valamint a szülőkkel is, és bíznak benne, hogy egyre több fiatal választja a birkózást.

– Tavaly negyedik helyen zártunk az összesített egyesületi rangsorban, s nagy múltú fővárosi klubokat is megelőztünk – mondta Knyaskó Máté edző. Megjegyezte, hogy idén nemcsak versenyekre, hanem különleges programokra is készülnek. Márciusban a Fekete Gyémánt Kupán a nemzetközi juniormezőny mellett grundbirkózóknak is szurkolhat a közönség. Júniusban a városi sportintézménnyel közösen strandbirkózó-bajnokságot rendeznek a Nipl Stefánia Uszodában, novemberben pedig serdülő kötöttfogású csapatbajnokságot tartanak a városban. A jubileumi évet a december 18-i fáklyagyújtással koronázzák meg.