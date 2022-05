A Momentum pécsi elnökének, Nemes Balázsnak nem kell beszámolnia arról, hogy mit is dolgozik a város innovációs biztosaként, a fizetését viszont rendszeresen folyósítják – állítja a Pécs Aktuál Nemes megbízási szerződése alapján, amit többszöri közérdekű adatigénylésük után sikerült megszerezniük.

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, hiába van a baloldali vezetésű Pécsnek az ifjúságért is felelős innovációs biztosa, a Momentum helyi elnökének, Nemes Balázsnak a személyében, a közgyűlés mégis megszavazta, hogy egy külső szakértő készítsen ifjúságpolitikai koncepciót. A városháza úgy akar külső szakértőnek is fizetni, hogy Nemes Balázs biztosként havi több mint félmillió forintjába kerül a városnak. Márpedig a Momentum pécsi elnökének biztosi kinevezésekor készített városházi szerződés alapján az ifjúságpolitika is az innovációs biztos feladatai közé tartozik.

Ismert, a párt egykori elnökségi tagja, Körömi Attila nemrég arra hivatkozva lépett ki a Momentumból, hogy – állítása szerint – Nemes Balázst csalással választották újra a pécsi alapszervezet elnökének tavaly áprilisban.

– Azért léptem be a Momentumba, mert új politikai kultúrát ígértek, és azért léptem ki, mert világossá vált számomra, hogy – legalábbis a párt vezetőinek szintjén – ezt az ígéretet nem gondolták komolyan

– nyilatkozta a napokban a Magyar Nemzetnek ezzel kapcsolatban Körömi Attila.

A Momentum egykori elnökségi tagja hozzátette, volt pártja részéről rendkívül sokszor elhangzott, hogy hatalomra jutásuk esetén Magyarország nem lesz következmények nélküli ország, de be kellett látnia, hogy ez az elvárás még a párton belül sem teljesül. Körömi Attila ezzel Nemes Balázs csalási ügyére célzott.

Mint mondta, a párt etikai és felügyelőbizottsága egy éve részt vesz az ügy eltussolásában.

Körömi megjegyezte, mivel az általa kifogásolt ügy még a korábbi elnök vezetése alatt történt, ezért Fekete-Győr Andrásnak nagyobb a felelőssége benne, mint Donáth Annának. Ám a Momentum egykori alelnöke hozzátette, Donáth Annának is tudnia kell az esetről, legalább azóta, mióta a párt elnökévé választották.

– Ami a tavalyi pécsi tisztújításon történt, nem csupán helyi ügy. A jelentősége országos, s nem csak azért, mert sokat elmond a pártvezetésről. Ne felejtsük el, hogy Pécsett a szálakat máig az MSZP társelnöke, Tóth Bertalan és helyi köre mozgatja – tette hozzá.

– Nem kívánok sem ambiciózus egyének, sem immunhiányos szervezetek foglya, hasznos hülyéje vagy épp tettestársa lenni – indokolta meg Topán László, miért lépett ki a Momentum pécsi frakciójából. A helyi politikus kilépését az országgyűlési választás utáni első közgyűlésen jelentette be.

A pécsi ügyekben naprakész források úgy vélekednek, Topán „ambiciózus egyének” alatt többek között Nemes Balázsra célzott - írja a Magyar Nemzet.

A momentumos önkormányzati képviselők már korábban kiléptek a baloldali koalícióból, ám a párt pécsi elnöke értesüléseink szerint még mindig igyekszik keményen fogni a közgyűlésben ülő momentumosokat, hogy ne menjenek szembe Péterffy Attila polgármesterrel.

Nemes Balázs egyébként annak ellenére lehet továbbra is Pécs innovációs biztosa, hogy a párt önkormányzati képviselőit a baloldali polgármesterrel szembeni lázongásaik miatt már eltávolítottak bizottsági helyükről.

Borítókép: Nemes Balázs (Fotó: Wikipédia)