Tata legügyesebb tojásgravírozóját a sütéssel és a restaurálással se lehet zavarba hozni

Gyönyörűen énekel, szépen varr, elismerésre méltón rajzol és fest, de leginkább különleges tojásai méltók megkülönböztetett figyelemre. Földesné Bálint Ilona ugyanis olyan sokoldalú tehetség, aki nem csak a művészetek világában járatos.

A Bálint-pékség alapítójának a lánya, ugyanis az ő édesapja az a kiváló mester, aki 1957-ben vált maszekká, s nem csak fiát tanította meg mesterségére, de lányát is. Ennek köszönhetően az időközben nagymamakorúvá vált hölgy ma is tud süt­ni. Nem csak kenyeret, de finomabbnál finomabb péksüteményeket is.

A Fazekas Utcai Általános Iskola ének-zene tagozatának legelső évfolyamára nyert felvételt, ahol Baranyi Józsefen kívül olyan kiváló pedagógusok tanították még, akik bevezették őt is a művészetek szépen megkomponált hangjain túli világába is. Ennek ellenére – az akkor még délutánonként a Vaszary János iskolában működő – kereskedelmi szakközépben tanult tovább, ahol ruházati eladó lett. Alig múlt el húsz esztendős, amikor már egy üzlet vezetőjeként dolgozott a Harangláb Cukrászdával szemben.

Diák volt még, amikor édesanyjától megtanult ruhákat varr­ni, majd Cs. Kiss Ernő népművész szerettette meg vele a dekorálást. Később kezdett el rajzolgatni és festegetni; ma is szívesen készít másolatokat különböző fényképekről. Portrékat és tájképeket egyaránt.

Mikor nyugdíjas lett, kitanulta a számítógép kezelését, s ennek köszönhetően fedezte fel a tojásfestést és -gravírozást. Először megrajzolja a mintákat, majd ecsettel kifesti, vagy kigravírozza azokat. Időnként kivágja a tojások héjának egy részét, vékony tüllöket feszít rájuk, amiket strasszokkal díszít.

A tehetséges asszonytól megtudtuk azt is, hogy kacsák tojásait sosem használja, de a struccokét gyakran. Ez utóbbiak a legkülönlegesebbek, de figyelemre méltók még bútorrestaurálásai, továbbá azok a munkái is, melyek üvegtárgyakra kerülnek. Ezek közül az egyik legemlékezetesebb az a Kemény Dénes portré, amit egy korsóra vésett, s a legendás vízilabdázó azt kapta ajándékba egy barátjától.