Több generációra visszamenőleg írt könyvet a csolnoki szerző

Hiteles, személyes történet, így aposztrofálja Pfeiffer Gábor Lábnyomok a sárban című nemrég megjelent könyvét egy szakértő. A csolnoki illetőségű szerző több generációra visszamenőleg írt úgy családtörténetet, hogy az valójában a magyar történelem egy része is, azon belül is a magyarországi svábság históriájának főként 20. századi epizódjait, fejezeteit mutatja be.

Balázs Mónika Csilla, helytörténet-kutató a kötethez írt szövegében arra is felhívja a figyelmet, hogy a szerző családjáról és önmagáról is megírt kötetében a második világháború évei, a zsidótörvények, a kitelepítések, a hadifogság okozta megrázkódtatások és a korai szocializmus időszaka kap jelentős szerepet a kötetben. A könyv lapjain bejárjuk Csolnokot, Budakeszit, Budapestet, Ukrajnát, Brnot és az egykori NSZK különböző városait, falvait.

A helytörténész, kutató úgy látja, hogy Pfeiffer Gábor munkája azon túl, hogy egy izgalmas családregény, valójában fontos helytörténeti dokumentumcsomag is, de mint fogalmaz: „Egyszerre tud hatni az értelemre és az érzelmekre. A mű hús-vér emberi sorsokon keresztül kelti életre a megidézett korszakokat.”

A kötet talán egyik legkülönlegesebb adottsága, hogy azt egy másik művészeti ágban jeleskedő alkotó írta, hiszen Pfeiffer Gábort főként különböző blues-rock zenekaraiban végzett hathatós basszsusgitárosi tevékenysége okán ismerte eddig a szűkebb-tágabb közönség. A Blues & Roll együttes jelenleg is aktív és koncertezik megye- és országszerte. A muzsikus íróvá válásáról a kötethez írt előszóban elárulta, hogy korábban írt néhány verset, novellát, majd belevágott ebbe a nagyobb lélegzetvételű könyvbe. Írói munkáját többen is segítették, így Szabó Borka, Cs. Szabó Sándor, Farkas Molnár Péter és Berta Zsolt, akik szakmai tanácsokkal látták el.

A kötetet számos fotóval illusztrálták, melyek java a családi albumokból való. A könyv mondhatni amolyan összefogás eredménye is, hiszen a németajkú kisebbség történetének egyik fő helyszíne, Csolnok lakói is nagyban segítették a mű létrejöttét, miként maga a Pfeiffer-család és az „Egy mondat per nap” facebookos csoport is tette ezt jó szívvel, lelkesen. A könyv elején a szerző többek között így üzen az olvasóknak: „Sokat kutattam. Szerettem volna hiteles, amennyire képességeimből telik, korhű képet festeni. Talán sikerült. Ennek eldöntését olvasóimra bízom.”