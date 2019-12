Királyi porcelánkészletből nyílik kiállítás Tatán a Kuny Domokos Múzeumban

Törékeny Vágyak – porcelánok a királyi asztaltól a panelvitrinig címmel új, időszaki kiállítás nyílik a Kuny Domokos Múzeumban Tatán.

Már elkezdték kicsomagolni a Hüttl Tivadar gyárában készült porcelánokat. Mojzsis Dóra, az Óbudai Múzeum régész-muzeológusa, és Polgár Mónika, az Óbudai Múzeum történész-muzeológusa féltő óvatossággal bontja ki az értékes tárgyakat a csomagolásukból. Pakolás közben a kiállítás különlegességéről meséltek nekünk.

– Igen komoly kutatási munka előzte meg a kiállítást. Ez egy feltáratlan terület, a Hüttl-porcelánokról szinte semmi információnk nem volt. Könyvtári, levéltári kutatások, és a család leszármazottjaival folytatott beszélgetések során sikerült dokumentálni a porcelángyár történetét – magyarázta Dóra, aki hozzátette, a kutatómunka több mint két évig tartott.

– Az Óbudai Múzeumnak mintegy harminc Hüttl-porcelán volt a birtokában. Internetes oldalakon elkezdtünk kutatni újabb tárgyak után régiségkereskedőknél. Végül még négyszáz saját porcelánt sikerült összegyűjtenünk. De kölcsön is kaptunk a Nemzeti Múzeumtól, a Gödöllői Kastélytól, illetve magánszemélyektől és a Hüttl család leszármazottjaitól – árulta el a muzeológus, akitől megtudtuk, hogy még Ferenc József számára készült 4500 darabos porcelánkészletből is sikerült párat megszerezniük.

Polgár Mónika elárulta, hogy az államosítás után a gyár profilja megváltozott. Főleg olcsó, úgynevezett panelvitrin dísztárgyakat, különféle figurákat készítettek.

– Míg a Hüttl-korszakban asztali készleteket gyártottak, addig az aquincumi gyárban az 50-es években épülő panellakások vitrinjeibe készültek tárgyak. Megpróbáltuk a teljes termékpalettát bemutatni. Nagyon sok mesefigura, népmesékből átvett alakok, sok gyermek- és állatfigura is látható lesz. Találtunk egy különleges vázát is, amin a tatai vár látható. Természetesen ezt is magunkkal hoztuk a Kuny Domokos Múzeumba – árulta el Mónika, aki hozzátette, a kiállításon a porcelánok mellett a látogatók megismerhetik a két gyár történetét, a porcelánkészítés technológiáját.