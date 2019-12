Az elismert tatabányai művész apró gyöngyszemekkel díszíti alkotásait

A fiatal művész a lakása közelében lévő műterembe invitál. Az ablakon bezuhanó fényben sehol egy agyonfestékezett állvány, művészi gubanc. A falakat képei díszítik, katonás rendben sorakoznak különböző stádiumban lévő nagy méretű alkotásai a zöld, a vörös és a bronz különféle árnyalataiba burkolózva.Leülünk egy kanapéra és elkalandozunk. Főként időben. Krisztina a gyerekkoráról mesél.

– Nagyon szerettem rajzolni és lenyűgöztek a párhuzamos világok. A papíron sokszor húztam egy vonalat, és nemcsak a látható, hanem a láthatatlan, a föld alatti létet is megelevenítettem a figuráimmal.

Az irány is egyértelmű volt: a debreceni lány Nyíregyházán végzett rajz-vizuális kommunikáció szakon, a diploma után pedig megszülettek ikrei. Mikor a fiúk nagyobbacskák lettek, akkor tudott kibontakozni igazán. Grafikákkal indult. Ennek már több mint tizenöt éve. Azóta sok dolog történt, de a vászonhoz fűződő szeretete múlhatatlan. Fél szemmel a képeit nézem. Mindegyiken ezernyi, egyforma pötty. Mégis különböznek: kellemesek, vidámak, vagy izgalmasan tüzesek.

A Balaton-part, Piliscsaba és Tata után került családjával Tatabányára. Legifjabb gyermeke hatéves. A nagyobbakat Tatához köti az iskola, a sport, mégis visszavágyódik Piliscsabára, és boldog lenne, ha egyszer Szentendrén élhetne.

– A Pilisben érzékelhető volt a spiritualitás. A látható világ mögötti láthatatlanság mindig is foglalkoztatott – meséli. – A festészet számomra a legmegfelelőbb eszköz arra, hogy kifejezzem mindezt. Közben pedig segítek az embereknek, próbálom láthatóvá tenni a spiritualitás láthatatlanságait szimbólumokkal, különleges elemekkel. Azt gondolom, a kép él, és ahová bekerül, ott kitölti a teret, különleges rezgéseket bocsát ki.

Három nagy sorozata van, ezek színvilágban is jól elkülönülnek. A zöldesek a vízzel kapcsolatosak, a Balatonhoz kötődnek. Meditatív, nyugalmat, békét árasztó, az élet bölcsőjéhez kapcsolódik. A mámor sorozat vörösben úszik, a tűzről, szenvedélyről szól. A Balatonon, egy teraszon ülve, vörösbor kortyolgatása közben született meg a gondolata. A nemes nedű, az őt körülvevő gyönyörű természeti környezet hatására úgy érezte, kapcsolódik az univerzumhoz. A harmadik nagy egységet a bronzos, óaranyos képek alkotják. Áldás sorozatnak hívja a festő. Olyanok ezek a képek, mint egy ima – vallja.

Rengeteg réteg épül egymásra a képein. Az alapozás után a színes rétegeket visszatörli, finomítja, a végén apró, pici pöttyöket helyez rá, majd lakkozza, lazúrozza. Olyan ez a pötty, mint egy könnyed fátyol: védi a rétegeket, ugyanakkor átengedi a színeket, formákat. A teremtést, a teljességet, a tökéletességet szimbolizálja – mondja a festő.

Mielőtt búcsúzom, kibont egy vásznat, lassan tépi le róla a csomagolást, végül nagyot szippant belőle. Éppen úgy, ahogy én teszem, amikor kezem ügyébe akad egy könyv, amely új ablakokat nyit meg előttem.

Legtöbb festményét apró gyöngyszemekkel, pöttyökkel díszíti

Pöttyözés során néha begörcsöl a keze is. Egy művész barátja már meg is kérdezte tőle, hogy mikor hagyja abba ezt a vezeklést.

– Nekem így tökéletesek a képeim – mondja Családi Krisztina. – A picit is tisztelni kell, a tizedmásodperceket, mert a segítségükkel sokkal nagyobb titkokra bukkanhatunk. Vannak nagy és kicsi varázslatok, amelyekkel naponta szembesülök, és beleteszem őket a képeimbe. Aki elmerül az alkotásaimban, talán rájuk bukkan. Ha a képeimmel új szemléletmódot adhatok, akkor a segítségükkel már a befogadó is akár művészként láthatja a világot. Pöttyök mindenütt. Millió, milliárd. Megszámlálhatatlan. Kriszta meséli, hogy nagyon ritkán készül olyan alkotás, amelyekre nem kerülnek fel az apró gyöngyszemek. Most arra készül, hogy közvetlen ecsetvonás nélkül készítsen alkotásokat. A természet elemeinek segítségével. Tengeri szivaccsal viszi fel a rétegeket, vizes festékkel spricceli meg a vásznat. Egy hatalmas képet például a Balaton mellől, Sajkodról hozott faágakkal szeretne megfesteni.