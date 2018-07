Vegán süteményekkel építik a közösséget Tatabányán

A tatabányai ÚJ Nemzedék közösségi tér ezúttal rendhagyó programot szervezett a fiataloknak: vegán süteményeket készítettek, majd fogyasztottak el közösen.

Szokás mondani, hogy a mai fiatalokat semmi sem érdekli. Henczer Éva, a tatabányai Új Nemzedék közösségi tér vezetője számos példával tudna rácáfolni erre a közhelyre. Ugyanis szinte napról napra új, kreatív rendezvénnyel sikerül behívnia a fiatalokat a Fő téren található színes, vidám, igazán egyedi „birodalomba” Tatabányán.

Legutóbb például vegán süteményeket készített az ifjúsággal. Éva egyáltalán nem fogyaszt állati eredetű termékeket, innen jött az ötlet, hogy néhány egyszerű, de annál finomabb receptet megosszon a hozzá járó fiatalokkal is. Segítségére volt Csalai Judit, a Peron Music Alapítvány munkatársa, a Peron Boldogítók önkéntese is, aki ha csak teheti, részt vesz ezeken az ifjúsági programokon, mint például a nemrég megrendezett VERSem versenyen is, ahol fiatal amatőr költők mutatkoztak be.

Ezúttal az édesszájúak legnagyobb örömére tápiókapuding és házi túró rudi készült, szigorúan tej- és tojásmentesen, sőt liszt sem került a finomságokba. Ez nemcsak a vegánoknak, de az ételallergiában és -érzékenységben (tejfehérje-, tejcukor- vagy tojásallergiában, gluténérzékenységben, stb.) szenvedőknek is hasznos lehet.

A résztvevők először idegenkedtek a szokatlan hozzávalókból készült süteményektől, de a hamar kiürült tányérok arról tanúskodtak, hogy végül mindenkinek elnyerték a tetszését a rendhagyó édességek.

Aki szeretné, maga is kipróbálhatja a tápiókából – más néven maniókából – készült pudingot, és a vegán túró rudi elkészítése is nagyon egyszerű, különlegessége pedig, hogy túró helyett kölesből készül.