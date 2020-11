Vallomás egy tatabányai gimnazistától: most határidőkben gondolkodnak a diákok

Az online oktatásban részt vevők március óta az otthonuk különböző szegleteit jelölték ki székhelyüknek: ki a laptop, ki a számítógép vagy a tablet előtt görnyedve vesz részt a virtuális órákon. Bence szerint a tantermekből kivezényelt diákok tanulási módszere száznyolcvan fokos fordulatot vett. Mint fogalmazott, a távoktatásban részt vevő diákok határidőkben gondolkodnak: sok a beadandó, a hagyományos órákkal ellentétben a vázlatírás esetenként autodidakta módon folyik. A mindennapos testnevelésórák gyakorlatait most online videókból sajátítják el a diákok, a mozgás helyébe pedig az elméleti testnevelés számonkérése lépett.

– Sokkal több lett a képernyők előtt töltött idő. A barátaim véleménye alapján vannak, akik órákat töltenek a gépük előtt, ez iskolától és tanártól függően változik. Nekem sok órám van, amire beadandót vagy megoldandó feladatot várnak a tanárok, ezt határidőre leadva értékelik. Több teret enged a távoktatás, viszont sokkal több házi feladatot kapok. Sokszor magamnak kell beosztanom az időmet, egyszerűbb volt azonban az órákra bejárni és ott koncentrálni. Sokszor kalandozik el a figyelmem – beszélt portálunknak a tanítás gyakorlati rendszeréről Bence, aki hozzátette: heti egyszer jár be az iskolába.

– Egy héten egyszer, négy-öt óra szakmai gyakorlatom van. Minden évfolyamnak más-más nap kell bemennie, így tartjuk a megfelelő távolságot egymástól. Jónak látom a szakmai órákon való személyes részvételt, hiszen a tananyagok tanári figyelmet igényelnek, gondban lennék, ha nem tudnék kérdéseket feltenni arról a szakmáról, amit tanulok – mondta el a fiatal, aki hozzáfűzte: meglátása szerint társai hozzáállása nagyban függ a birtokukban lévő technikai eszközöktől.

– Akinek az internet és a számítógép is megfelelően működik, az könnyen kapcsolódik be az órába. Akinek azonban nem annyira gyors az internet, vagy a rendelkezésükre álló eszköz nem megfelelő, inkább a hátrányait érzékeli az otthonról való tanulásnak – árulta el lapunknak a tanuló.

A személyes jelenlét hiánya

– Van még hova fejlődni, de úgy érzem, ez a rendszer tartható. Mi, diákok, fel tudtunk venni egy olyan ritmust, ami megengedi, hogy rugalmasabban tanuljunk, viszont számonkéri azt, amit tudnunk kell. Én személy szerint sajnos rontottam a jegyeimen, bevallom, néha nehéz megfelelni az elvárásoknak a számítógépen keresztül folytatott kommunikáció miatt. Hiányoznak a személyes órák. Itthon egyedül elég unalmas, nem találkozhatok az iskolában lévő barátokkal sem. Az órán való figyelés segítségével sok mindent el tudtam raktározni a fejemben, de most nincs olyan, aki egyből elmagyarázná azt, amit adott esetben nem értek. Persze a tanórákon most is szinte azonnal választ kapok a kérdéseimre, de mivel tanáraink folyamatosan órákat tartanak, előfordul, hogy egy visszajelzés csak órák múlva érkezik – összegezte Bence.