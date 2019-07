Dr. Dombi J. Péter új szerepkörben (is) folytatja munkáját a tatabányai kórházban. Vele beszélgettünk tervekről, orvosigazgatóként elért eredményeiről.

Dr. Dombi J. Péternek, a tatabányai Szent Borbála Kórház orvosigazgatójának július végén jár le mandátuma. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne folytatná munkáját Tatabányán: továbbra is vezeti az onkológiai és a hematológiai osztályt, valamint augusztus 1-től intézeti szintű tudományos vezetői, koordináló feladatok is várják, amely új kihívást jelent majd számára.

A szakember 2014-ben adott be nyertes orvosigazgatói pályázatot. A fent említett két osztályt már előtte is vezette: igazgatósága során is képes volt feladatait becsülettel koordinálni. Ezt bizonyítja az is, hogy a hematológiai osztály szakdolgozói munkacsoportja az idén miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Kásler Miklóstól, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterétől Semmelweis-nap alkalmából. Emellett 2022-ben újra itt rendezik meg az Országos Limfóma Konferenciát.

Dr. Dombi J. Péter arról is beszélt, az onkológiai osztály ugyancsak fontos feladatot lát el, ahol sok betegnek kell segíteniük.

– Felelős vezetőként már most gondolkozom azon, hogy működik majd a két osztály a továbbiakban – fogalmazott dr. Dombi J. Péter. – Ugyan nagy szakemberhiánnyal küzdünk, mégis tudtam új kollégákat hívni kórházunkba.

Tudományos munkáját is folytatni akarja: eddig is igyekezte magát folyamatosan képezni, a felmerülő hibákat korrigálni. Úgy véli, az ember örök fejlődésben van, épp ezért végzett el a közelmúltban Pécsen, az egészségtudományi karon egy kétéves kurzust, amelyen egészségmenedzsment témakörben szerzett ismereteket. A tanultakat a mindennapok során is használja munkájában.

Kiemelten segíti majd a fiatalokat

Tudományos vezetői tervei között szerepel többek között a rezidensek és medikusok, valamint az orvosok posztgraduális képzésének segítése, dolgozóik tudományos munkájának nyomon követése. Bibliográfia szerkesztéssel, konferenciák szervezésével is foglalkozik a jövőben.

A Magyar Tudományos Akadémia veszprémi területi bizottságával, az Edutus és a Kodolányi János Egyetemmel kapcsolatrendszert tervez építeni. Emellett a Semmelweis és a Debreceni Egyetem hallgatóinak oktató kórházaként is funkcionál a tatabányai intézmény. Dombi J. Péter ugyancsak fontosnak tartja azt is, hogy tisztán látható legyen a magán és nem magán betegellátási utak helyzete az esélyegyenlőség érdekében. Ennek érdekében stratégiai váltásra lesz szükség, valamint rendszerszintű szervezésre és az emberkapacitás növelésére.

Büszke arra, hogy orvosigazgatói pályafutása legelején, egy uniós pályázat segítségével, egy hónap alatt hozták létre a sürgősségi, baleseti osztály orvosgárdáját, ahová akkor egyetlen orvos jelentkezett. Ennek ellenére is sikerült komplett, szakmai stábot felállítaniuk.

Az osztály jelenleg is sok gonddal működik, de úgy hiszi, egyre többen látják és értékelik az ott folyó munkát. A tatabányai és a tatai kórház egyesítését is sikerként élte meg: a többi szak­ágigazgatóval együtt, csapatban tudott dolgozni: elmondása szerint az egyesítés sok ember munkája és sikere. Az orvoshiány sem könnyíti meg helyzetüket, a kórház mégis megfelelően tud működni.

Jövőbeli tervei között szerepel a kórházak közötti kapcsolatrendszer szorosabbra fűzése, és az intézményi tudományos munka mellett a saját kutatásaira is több időt szeretne szánni. Elektronikus szoftverfejlesztésre is gondolt: tudományos eseménynaptárt szeretne létrehozni, amely a magyar nemzetközi tudományos rendezvények és a kórházi események egész éves struktúráját adná, így egyfajta okos kórházként működnének.

A korábbi és jelenlegi kiválóságoknak létrehozna egy arcképcsarnokot, szombathelyi mintára, mert úgy érzi, ez amellett, hogy tartást ad egy intézménynek, a betegeknek is fontos.

– Semmelweis-napi beszédemben is azt mondtam, Lao-ce szavait idézve: Ne a változástól, az állandóságtól félj! – hangsúlyozta – Amikor változásról beszélünk, akkor a biztonságot tartsuk fontosnak és minimalizáljuk a bizonytalanságot.