Továbbra sincs alpolgármestere Tatabányának

Reggel kilenckor kezdték, este hétkor fejezték be a munkát a tatabányai képviselők, ám alpolgármestert nem tudtak választani továbbra sem. Fekete Miklós személyéről a Fidesz-KDNP nem is szavazott.

A közgyűlés első napirendi pontjai az alakuló ülésen nagy vitát kiváltó szervezeti- és működési szabályzat, valamint az alpolgármesterek és a bizottsági tagok megválasztásai voltak. Ehhez képest csak késő délután hullt (volna) le a lepel a személyi kérdésekről. Schmidt Csaba (Fidesz-KDNP) indítványára egyből az ebédszünet utánra helyezte át a testület a napirendek tárgyalását, de a szünetekben folytak az egyeztetések, a napirendet csak tologatták tovább, már jócskán besötétedett, amire kiderült: hét bizottság áll fel, ám alpolgármestere továbbra sincs a városnak.

Izgalmas kérdés volt, hogy kik lehetnek alpolgármesterek, hiszen legutóbb a DK-s Lusztig Péterttés a jobbikos Balogh Ferencet javasolták, de ők sem kaptam minősített többséget. Most meglepőt húztak, és új név került elő: az ellenzéki összefogás a szocialista Fekete Miklóst szerette volna főállású alpolgármesterként látni, de a titkos szavazás ezt 9 igen, egy nem szavazattal elutasította, hiszen a Fidesz-KDNP eleve részt sem vett a voksoláson. Posztovics Ilona polgármester szerint ezzel törvényt sértettek.

Pedig minden szépen indult, reggel kilenc óra után hazánk első judo akadémiájáról is döntöttek, amelyet az olimpiai bronzérmes Csernoviczki Éva fémjelezte Ippon Judo SE az Edutus Egyetemmel együttműködve hozna létre. Az új csarnok építéséhez 377 millió forint állami forrás áll rendelkezésre és a Nemzeti Sportközpontok építtettné, ám 571 millióba kerülne, ezért egy költségcsökkentett változatot is terveztettek a Főépítészi Irodával.

Részletes tudósításunkat a közgyűlésről IDE kattintva olvashatja.

Schmidt Csaba(Fidesz-KDNP) azt javasolta, hogy ne engedjék el a projektet, mert az alapvetően nem a versenysportról, hanem az utánpótlásról szól. Azt kérte: a tervezésre biztosítson forrást az önkormányzat, hogy végleges döntést tudjanak hozni. Szücsné Posztovics Ilona polgármester is azt javasolja, hogy fogadják el a tervet, kérjék a határidő meghosszabbítását, valamint további tervegyeztetést. Végül az új határozatot egyhangúlag támogatták a képviselők.

Az első nagyobb vita az M1-es autópálya kétszer háromsávosra bővítése kapcsán jött el. A pályabővítés telekkisajátítást is tartalmaz, a víziközművek elhelyezése érdekében négy méterrel el kellene még tolni a a szabályozási vonalat. Elhangzott: a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) egyesével egyezteti a kisajátításokat, így az önkormányzatnak sincs pontos információja ez ügyben. Schmidt Csaba hiányolta is a NIF szakértőit a teremből. Bereznai Csaba (Fidesz-KDNP) és John Katalin (Fidesz-KDNP) – utóbbi Felsőgalla képviselőjeként – olyan megoldást sürgetett, ahol nem sérülnek az érintett lakók érdekei. Vejtey Miklós (Fidesz-KDNP) hozzátette: a megnövekvő forgalomra fel kell készülni, egy lehetséges körforgalom, 1-es főútra való csatlakozó csomópont kialakítása közlekedésbiztonsági szempontokból is fontos lenne még az autópálya-bővítés előtt.

Lusztig Péter (DK) arra emlékeztett, hogy legalább 10 éves lemaradásban van az M1-es bővítése. Végül a képviselők egyhangú szavazással döntöttek arról, hogy mivel az M1-es új szárligeti csomópontjának kiépítése hatással lesz a forgalomra, ezért felkérik a NIF-et, hogy az M1 fejlesztése során a szárligeti csomópont mellett épüljön ki egy új 1-es úti csomópont a déli elkerülő út helyén.

A következő napirend egy 500 millió forintos hitelszerződésről szólt, s Boda Bánk László (Mi Hazánk) rögtön jelezte, hogy ezt biztosan nem támogatja, mert nem tudja a célokat. Schmidt Csaba szerint a hitel hasznos, ha azt jól használják, ám a város költségvetése stabil, nincsenek olyan költségek, amelyekre nincs fedezet.

Fekete Miklós (MSZP) felhívta rá a figyelmet, hogy nem hitelfelvételről, hanem hitelszerződésről van szó, és ez védőhálónak számít, hogy szükség esetén legyen mihez nyúlni. Hajdú Ferenc (Összefogás) arról beszélt, hogy a gazdasági helyzet romolhat, fontos lehet egy minimális kamatú hitel, hogy ne torzók legyenek a városban, hanem befejezett beruházások. A Fidesz-frakció tartózkodott, Boda Bánk László nemmel szavazott, a szivárványkoalíció igennel a hitelfelvételekre, ennek alapján nem köt 500 milliós hitelszerződést az önkormányzat.

Schmidt Csaba a Bánhidát Sárberekkel összekötő új út építésének mielőbbi megkezdése érdekében önálló indítványt nyújtott be, hogy előlegezzék meg a kivitelezés befejezéséhez szükséges összeg egy részét a 2020-as büdzséből, valamint TOP-os pályázat átcsoportosításából, és kérjenek többlettámogatást a Modern Városok Programjában. A pénzügyi bizottság javasolta ezt a döntést, Szűcsné Posztovics Ilona azonban azt kérdezte, hogy mikor kaphatja vissza a város a megelőlegezett pénzt. Schmidt Csaba arról beszélt, hogy erre nincs garancia, de egy hétmilliárdos beruházáshoz 262 millió forintot akkor is megéri hozzátenni, ha nem kapja vissza utóbbit a város.

Lusztig Péter azt kérdezte Schmidt Csabától, hogy a választások utáni átadás-átvétel nyilatkozatában miért nem szerepelt az összekötő út építésének felgyorsítása és miért képviselői indítványként kell ezt tárgyalni. A volt polgármester elmondta, hogy ez a beruházás is benne volt az átadás-átvételi nyilatkozatban és arról nem ő tehet, hogy nem a város nyújtotta be ezt az indítványt.

Lusztig Péter és Szűcsné Posztovics Ilona is fontosnak tartotta az ügyet, de azt javasolta, hogy a következő évi költségvetés tárgyaláskor döntesenek erről. Boda Bánk László (Mi Hazánk) nem értette, hogy amennyiben a baloldal nagyon fontosnak érzi a beruházást, akkor miért nem akarja most megszavazni ezt a kötelezettséget, hacsak nem azért mert a volt polgármester nyújtotta be. Ebből szerinte megint nem kell politikai kérdést faragni, ezért biztosan megszavazza az indítványt. A képviselők végül 18 igennel támogatták a Bánhida-Sárberek összekötő út építésének felgyorsítását és az összegek átcsoportosítását.

Már kezdett sötétedni, amikor végre jöhetett a mindenki által várt szervezeti- és működési szabályzatról, alpolgármesteri- és bizottsági helyekről szóló szavazás. Illetve csak jött volna, mert Bereznai Csaba (Fidesz-KDNP) elmondta: legalább féltucatnyi alkalommal találkoztak a polgármesterrel és az ellenzéki összefogás frakciójával, csütörtök délután végre megegyeztek valamiben, ehhez képest pár óra múlva más előterjesztést kaptak szavazásra.

Boda Bánk László (Mi Hazánk) kabaréba illőnek nevezte az egyeztetést, mert délután kettőkor megegyeztek, behívták eskütételre a bizottsági tagokat és mindezt felrúgva a baloldali frakció ezzel homlokegyenest mást nyújtott be. Fekete Miklós szerint viszont Bereznai Csaba (Fidesz-KDNP) nem tartotta magát a megbeszéltekhez. Viszont válaszában Bereznai Csaba arról beszélt, hogy annak, hogy a szivárványkoalíció pártjai nem tudnak megegyezni egymással, a közgyűlés és végső soron a város látja kárát.

Schmidt Csaba elmondta, hogy a mindenki által elfogadott, de az ellenzéki összefogás részéről mégis felrúgott megállapodás szerint egyetlen bizottságban sem lenne Fidesz-KDNP-többség, a 46 tagból arányában 47,8 százalékot fedne le a polgármester és az ellenzéki összefogás és csak 39 százalékot a Fidesz-KDNP. Ez alapján az eddigi megállapodás még a baloldal számára kedvezőbb, mint azt a választási eredmény indokolná. Nagy Béla azonban az ellenzéki összefogás részéről azt kifogásolta, hogy a Mi hazánk felülreprezentált a bizottságokban. Boda Bánk László erről azt mondta, hogy nem kellenek neki a bizottsági pozíciók, de neki kell betölteni a mérleg nyelve szerepét. Szerinte ha így folytatják, éppen most ássák alá az együttműködés alapjait.

Szűcsné Posztovics Ilona arra hívta fel a figyelmet, hogy ezen a közgyűlésen el kell fogadni a működési szabályokat, hogy ne sértsenek törvényt. Szünet után végre sikerült elfogadni a szabályzatot, felállítottak hét bizottságot, de alpolgármestere továbbra sincs a városnak.