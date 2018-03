Tíz neszmélyi bor nyert aranyérmet

Az idei Országos Syngenta borversenyre rekordszámú, csaknem ötszáznegyven nevezés érkezett Neszmélytől Tokajig. Ezek közül tíz borunk aranyat kapott.

A viadalon 315 fehér-, 128 vörösbor, 93 rozé, 2 siller és egy pezsgő is „rajthoz állt”. A 316 tavalyi évjáratú nedű remekül mutatkozott be. Ebből 73 aranyérmes lett, 1 nagyarany elismerésben részesült, egy pedig a legmagasabb, SynVino-díjat is kiérdemelte.

Az idei borversenyre rendkívül kiegyenlített, magas színvonalat képviselő nevezések érkeztek. Nem véletlen, hogy összesen négy SynVino-díjat osztottak ki, emellett öt nagyaranyat és 140 aranyérem talált gazdára. Az ezüstérmes borok száma kis híján elérte a háromszázat. Továbbá 87 bor „állhatott” a képzeletbeli dobogó harmadik fokára.

A neszmélyi borvidék szakemberei is kitettek magukért. Aranyérmes lett a neszmélyi Szöllősi pincészet barrique chardonnay-ja (2015-ös évjárat), a pinot noire rozéja (2016) és a 2017-es Irsai Olivérje. A Kamocsay Ákos főborász nevével fémjelzett Hilltop borászat prémium pinot noire rozéja (2017) szintén aranyat kapott. Hasonló díjazásban részesült a tatai Horváth Családi Pincészet 2017-es rizlingszilvánija is.

A dunaszentmiklósi Kősziklás Borászat három aranyos bora a királyleányka, a neszmélyi sauvignon blance és a pinot noire rozé lett. A baji Nyitnikék pincészet két aranyat zsebelt be királyleánykájával, illetve cabernet sauvignon rozéjával.

