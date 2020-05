Tavakat és edzőpályát is kialakítottak az új bábolnai szabadidőparkban

Játszóteret, sétautakat, tanösvényeket, futó-, bmx- és teniszpályát hoztak létre a területen, amelyre támogatást nyert az önkormányzat.

Április végére tervezte az önkormányzat az elkészült szabadidőpark átadását, amelyet még 2017-ben, egy TOP-os pályázat keretében kezdtek el kialakítani. A mintegy tíz hektáros területen zajló munkákra több mint 590 millió forintot nyertek.

A település lakossága már birtokba vette a parkot, igaz a járvány miatt csak a szigorú intézkedések betartása mellett használhatják. A lápos, ingoványos terület teljes egészében megújult. A tervezők segítségével sok fát meg tudtak őrizni. Minden korosztálynak igyekeztek kedvezni. 9000 négyzetméter nagyságú játszóteret alakítottak ki. Futópályát, sétautakat, tanösvényeket (amelyek a helyi élővilágot mutatják be), bmx- és teniszpályát hoztak létre. Funkcionális edzőpályát is telepítenek a közeljövőben, valamint szánkódomb is magasodik a parkban.

Az idősebbek számára sétányok, grillezőhelyek állnak rendelkezésre. Két tavat is kialakítottak. Egyrészt záportározóként használják, másrészt a fürdőből a tisztított és a hűtött fürdővíz az első kisebb tóba, majd a másik nagyobb tóba kerül, ezt követően a Bábolna-Bana vízfolyásba engedik. A nagyobb tavon a nyári időszakban csónakázni és vízibiciklizni is lehet majd.

Csónakház is épült, külön projekt keretében, 110 millió forintból. Közösségi terek, büfé is várja majd a látogatókat, valamint szálláshelyként is funkcionálhat az épület. Vele szemben szolgáltatóházat hoztak létre. Lesz rózsalugas az ifjú házasoknak, de még több dolgon gondolkoznak, amelyek plusz szórakozási lehetőséget biztosíthatnak a bábolnaiak számára.

A parkban kamerákat is kihelyeztek, amelyek képét dokumentálják és figyelik is a terület állagának megőrzése és a használók biztonsága érdekében.

A Bábolna Strand- és Termálfürdőben már az öltözők is elkészültek, de a vírus miatt a tavaszra tervezett átadás is csúszik. Dr. Horváth Klára polgármester legutóbbi tájékoztató videójában arról beszélt, szeretnék, ha már a nyáron lehetne csobbanni, de erre csak akkor lesz lehetőség, ha a járvány okozta veszélyhelyzet elmúlik.