Szívszorító: hóban, fagyban tették ki a három kiskutyát a semmi közepén (videó)

Már jó kezekben van az a három kiskutya, akiket a márciusi tél legkeményebb napjaiban tettek ki Vérteskethelyen, de a sorsuk még nem rendeződött.

Zsigáné Marosi Éva tatabányai állatvédő szomorúan és felháborodottan osztotta meg a Facebookon azt a vérteskethelyi történetet, amely szerint három kiskutyát a márciusi hóban, fagyban tettek ki és hagytak sorsukra.

Mint kiderült, a blökik igencsak félősek, még ahhoz sem mertek odamenni, aki eddig ott etette őket. Ez a jóakaró, aki étellel is ellátta őket, hívott egyébként segítséget is hozzájuk. Egyelőre annyi biztos, hogy a kölyköket legelőször is állatorvoshoz viszik megmentőik.