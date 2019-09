Sokan ismerkedtek a természet kincseivel az Agostyáni Arborétumban

Hagyománnyá válik, hogy A természet kincsei címmel változatos programokat kínál az érdeklődőknek szeptemberben az Agostyáni Arborétum. Az idei évben múlt szombaton a kézművesvásárt méhésznap is színesítette. Sajnos a délelőtti eső miatt elmaradt a bejelentkező rekordszámú kézműves részvétele, de így is bőven lehetett válogatni a természet kincsei közül.

Akik finom és egészséges szörpöt, mézet vagy lekvárt kerestek, jó helyen jártak. Nem túlzás, összesen több mint százfélét láthattak az őstermelőknél, a Tatáról, Tatabányáról, Dunaalmásról és távolabbi településekről érkezőknél. Néhány különlegesség: láttunk rumos-mazsolás zölddiólekvárt és cukormentes kistermelői pálinkás sárgabaracklekvárt. Sárkány csókja – leánykori nevét használva így nevezte el az egyik kiállító a különböző ízesítésű csiliket.

Megkóstolhattuk a mentás, a levendulás vagy a fenyőmézet. A tűzzománctól a kerámiáig sokan már karácsonyi ajándékot vettek. Meg lehetett kérdezni a közeljövő programjairól a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakemberét, mellette információkat kaphattunk a közeli Ökofaluról, illetve a Természetes Életmód Alapítványról. Mindezt sétálgatás közben, gyönyörű környezetben. Kétóránként térítésmentes „idegenvezetés” során lehetett ismerkedni az arborétum egyedi, nemzetközi hírű fáival.

A működtető Vértesi Erdő standjánál egyebek között finom vadkolbászt is lehetett vásárolni. A gyógynövényekről, azok jótékony hatásairól is hallhattak előadást az idelátogatók, akik közül sokan visszatérő vendégek voltak vagy azok lesznek.

Látványkaptár

A természet kincsei vásár központi témája idén a méhészeti termékek köré csoportosult. A gyerekek nagy örömére a rendező Vértesi Erdő Zrt. egy látványkaptárban élő méheket mutatott be. Az üveg mögött szorgoskodó méhek tanulmányozása mellett ajándékcsomagot is kaptak a gyerekek, három alkalommal pedig ismeretterjesztő előadást is meghallgathattak a méhészetről. A rendező a programokat egy európai uniós pályázat keretében valósította meg.