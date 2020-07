Összefogtak az esztergomiak a Máltai játszótér megmentéséért

A helyiek összefogtak a Máltai játszótér megmentéséért, sőt a Facebookon még egy csoportot is létrehoztak, ahol azon ötletelnek mivel lehetne megmenteni a parkot.

„Bánomi Máltai Játszi támogatásáért” névvel jött létre egy csoport az egyik ismert közösségi oldalon, amelyben különböző ötleteket és segítséget várnak a játszótér fennmaradásának érdekében – hívta fel a figyelmet az Infoesztergom nevű helyi portál.

Húsz esztendővel ezelőtt, első „vidéki máltai játszótér”-ként avatták fel a Bánomi Lakótelep közvetlen közelében létesített játszóparkot. A korszerű, védett család- és környezetbarát helyszínen található játékokat a közeli általános iskolába és óvodába járó gyermekek is szívesen használják.

A játszótér 2010-ben jubilált és egy évtizeddel ezelőtt avatták fel az egyik nemzetközi bank által adományozott játékokat. A park továbbra is nagy népszerűségnek örvend, de az idő vasfoga bőszen dolgozik. Egyes információk szerint a játszótér egyelőre rövidített nyitvatartással még működni fog, de nagy felújítást igényel. A renoválás és a működtetés is jelentős összegeket emészt fel, ezért a lelkes helyiek összefogtak, hogy valamilyen úton-módon hozzájáruljanak a játszótér fennmaradásához.

A csoportban már záporoznak az ötletek: egyesek jótékonysági vásárt, mások akár egy kisebb rendezvényt is el tudnának képzelni a helyszínen. Sőt, a legújabb kezdeményezés egy kisfilm, melyben a játszótéren készült fényképek szerepelnének, ezzel is bizonyítva, hogy sokak életében fontos szerepet tölt be a park.

Már több remekmű is beérkezett az óvodás- és általános iskolás korú gyermekektől, sőt, volt, aki felajánlotta, hogy figyelemfelhívó kampányvideót készít a kezdeményezéshez. A csoport elindítói bíznak benne, hogy még hosszú évtizedeken keresztül lesz máltai játszótér a városban.