Országos kezdeményezés keretében zenéltek megyeszerte a fúvószenekarok

Újra miénk a tér! – címmel szervezett országos rendezvényt hétvégén a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség. Ennek keretében megyénkben is megmutatták tudásukat a különböző fúvósformációk. Oroszlányban, Mogyorósbányán, Sárisápon, a megyeszékhelyen és Komáromban is jól szórakozhattak a helyiek.

Újra közönség elé álltak a járvány időszakában hallgatásra kényszerült Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar tagjai vasárnap délután a Szent Borbála téren. A díjmentes szabadtéri programnak a város főterét választották helyszínül, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy újra felvegyék a ritmust. A zenészek legutóbb június végén vették fel hangszerüket, amikor a zenélő városok című rendezvény keretein belül tartottak nyilvános próbát a Bányászklub előtti téren. Próbatermük ugyanis a pandémiás helyzet miatt zárva volt.

A mogyorósbányaiak legnagyobb örömére a helyi fúvószenekar is csatlakozott az országos kezdeményezéshez, melynek keretében az együttes tagjai a néhány száz lelkes falu főterén örvendeztették meg a lakosokat egy kis zenével. A zenekar titkon bízott benne, hogy a járvány utáni első falusi rendezvényen azért néhányan tiszteletüket teszik, de arra ők maguk sem számítottak, hogy ekkora érdeklődés mutatkozik a koncert iránt. A kisgyermekes családok, nyugdíjasok mind-mind jól érezték magukat, és örömmel hallgatták a vidám dalokat. A változatos repertoárból ezúttal sem hiányozhattak az olyan közismert dalok, mint a cseh Moravanka zenekar által játszott Borsicka-polka. Egyébként a zenészekhez a Táti Mazsorett és Formációs Tánccsoport is csatlakozott, mely változatos koreográfiát mutatott be Mogyorósbányán.

Bár már lassan másfél hónapja beköszöntött a nyár, mégis a vasárnapi fellépés hangulata és a korábbi járványügyi helyzet miatt azt mondhatjuk, hogy Sárisápon a Sárisápi Bányász Fúvószenekar koncertjével kezdődött el „hivatalosan” a nyár. A zenészek a főtéren, pontosabban a bolt előtti árnyékos területen foglaltak helyet, és mintegy egy órán át szórakoztatták a nagyérdeműt. Már néhány perc elteltével látni lehetett, hogy a dalok elnyerték a közönség tetszését: a polkák és a további zenekari művek hallatán sokaknak ritmusra járt a lábuk, egyesek pedig halkan énekelték vagy dúdolták a szöveget. A koncert legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor a zenészek a Borsicka-polka közben felálltak, és így fejezték be a dalt. Hivatalosan ez volt a záró szerzemény, de egy ráadásszámmal is meglepték a helyieket.

A megyeszékhelyen, az Árpád téren Tatabánya Város Fúvószenekara adott térzenét, innen utazott át Komáromba Szabó Ferenc karnagy. A Rüdiger-tónál több százan várták azt az Egressy Fúvószenekart, amely legutóbb február elején, minősítő hangversenyen lépett színpadra Észak-Komáromban. A zenekar tagjai a koronavírus-járvány alatt egyénileg igyekeztek fejleszteni magukat, időnként videókat is feltöltöttek a közösségi portálokra. Mindenki egyetértett abban, hogy ezek is jók, de az élő zene varázsa egészen más. Az enyhítések után aztán megkezdődtek a szólam-, illetve a szabadtéri próbák a zeneiskola és a laktanya környékén, majd a tó partján bebizonyították, hogy a tudásuk valóban nem kopott az elmúlt hónapok során.