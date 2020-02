Az, hogy kinek milyen az álomesküvő, ízlés és korszak, divat dolga. A szerelem viszont örök, mi pedig ezt láttuk csillogni az Év párja játék nyerteseinek szemében, amikor a 24 Óra és a Kemma.hu szerkesztőségében átadtuk nekik nyereményeiket.

Az év párja versenyünkön a 2019-ben házasságot kötött szerelmesek versenyezhettek értékes nyereményeinkért, köztük a fődíjért, az utónászútért. Majd’ tízezren szavaztak a Komárom-Esztergom megyei ifjú párokra, több mint 32 ezren nézték meg a kreatív, romantikus esküvői fotókat, amelyekkel a megye számos pontjáról neveztek a párok.

Pénteken Széll Panna és férje, Benjámin vehette át Szűr Annamária regionális online vezető szerkesztőtől a vouchert, amellyel kétéjszakás, félpanziós utónászút várja őket a badacsonyi Bonvino Wine & Spa szállodában. A második helyezett Németh Csilla és férje, Tibor 20 ezer forint értékű vacsorautalványt vehet át egy későbbi időpontban, ugyanis más irányú elfoglaltságaik miatt nem tudtak részt venni a tegnapi díj­átadón. Harmadik helyezettünk, Szalai-Udvardi Edit és férje, Gábor 15 ezer forint értékű vacsorautalványt vett át szerkesztőségünkben. A Kristály Imperial Hotel ráadásul a gyertyafényes vacsorákhoz felajánlott egy-egy, különleges kezeléssel-masszázzsal kísért wellnessezést is a második, illetve harmadik helyezetteknek, hogy még tökéletesebb legyen a kikapcsolódásuk.

A komáromi Panna és Benjámin vintage hangulatú esküvői fotójával nyerte meg a versenyt (ez a kép címlapunkon is látható), s mint elárulták, azon párok fotóira is szavaztak, amelyek megtetszettek nekik a verseny alatt. Nászútra Montenegróba mentek, de bakancslistájukon, ahogy Pannától megtudtuk, Izland is szerepel.

– Mindketten szeretjük a természetet – árulta el a gyógypedagógusnak készülő ifjú feleség, aki semmiképp sem akart habos-babos menyasszony lenni. Az esküvő stílusát együtt álmodták meg párjával, aki a húsleveshez viszont ragaszkodott.

A második helyezett dorogi pár, Csilla és Tibor hajós fotója egyébként az utónászutat megnyerő Pannáéknak is nagyon tetszett, mint a díját­adón megtudtuk. A fiatalok szerkesztőségünkben a nagy napról és a benevezett fotók elkészültéről is meséltek nekünk, és abban is egyetértettek, hogy az Év párja játék remek kezdeményezés volt ezúttal is.

Érdekes, hogy a harmadik helyezett, almásfüzitői pár hölgy tagja, Edit sem gondolta magáról, hogy hercegnős típus lenne, de amikor felpróbálta a nagy abroncsos ruhát, egyből beleszeretett. Ahogy Tatába is. Nem csoda, hogy itt, az Angolkertben volt a fotózásuk, két nappal a nagy nap után. Szerencsére a ruhát is megkapták ennyi időre a szalonból. Gábor csak a nagy napon pillanthatta meg ruháját.

– Meg is könnyezted – idézte fel az akkor még vőlegény meghatottságát Edit. Ők még nem voltak nászúton, mert a lakásfelújítással voltak elfoglalva, de már tervezik azt is. Az biztos, hogy nyereményükkel most alkalmuk lesz kipihenni az elmúlt hónapok teendőit, s noha ők is az aktív kikapcsolódást szeretik, most pihenős nászútra vágynak inkább.