Faültetéssel ünnepelték Tardos apróságait

Huszonkét táblácska került a frissen ültetett fára, amelyet öt éve ültettek.

Minden évben – anyák napján – az előző évben született gyermekek névtábláit a szülők, gyermekek felkötik egy frissen ültetett fára. Az idén olyan rossz idő volt, hogy elhalasztották az ünnepséget. De ha késve is, a hagyományos faültetés tizenkettedik alkalommal sem maradt el, ám az apróságokat és szüleiket az eső miatt a polgármesteri hivatalban köszöntötték, ahol a Gerecse Népdalkör dalai mellett Daku Viktória iskolás és Kincses Odett, valamint Csapucha Vivien óvodások verset is mondtak. A legkisebb szavalók névtáblái már beágyazódtak egy 5 éve ültetett fába, míg a testvéreiké most került a frissen ültetettre.

Tavaly 22 gyermek született Tardoson: Auer Zsolt Marcell, Beigelbeck Balázs, Csabán Magda, Csapucha Tibor Herman, Dobos Polli, Farkas Olivér, Gimesi Liza, Halmos Dániel, Hetzl Benett, Horváth Hanna, Keil Csenge Zita, Kincses Ráhel, Korencsi Flóra, Kővári-Nasser Noé, Lóczki Denerisz, Major Bella, Megyesi Bálint, Piff Daniela, Pokornyi Martin Rajmund, Szalontai Nándor, Szászi Laura és Vaniss Benett.