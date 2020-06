Megújult udvarral várta Tatán a Juniorka a járvány után visszatérő gyerekeket

Megújult udvarral, KRESZ-pályával és kifestett szobákkal várta a gyerekeket a Juniorka Alapítványi Óvoda Tatán. Az intézmény a járványhelyzet alatt is végig nyitva volt, és azt ígérték, hogy nyáron sem zárnak be.

Maszkba kísérik be a szülők a gyerekeket az óvodába. Már messziről hallani a vidám, hangos zsibongásukat, sorra üdvözlik egymást a régen látott pajtások. Izsáki Gabriella, az intézmény vezetője elárulta, hogy az elmúlt hetekben sokszor volt túl csendes az óvoda.

Ügyeleti rendet tartottak, csak azokat a gyerekeket fogadhatták, akiknek a szülei igazolták, hogy továbbra is dolgoznak. Volt olyan nap, hogy csupán három kisgyerek érkezett reggel. A kormányzati döntés alapján megszűnt az ügyeleti rend, így 49 kisgyerek hangjától lett hangos az intézmény. A mostani hangzavart azonban sokkal jobban szeretik a nevelők.

– Nem volt egy könnyű időszak, se a szülőknek, se a kollégáknak. De talán a gyerekeknek volt a legnehezebb, hiszen nem értették a helyzetet, viszont hiányoztak nekik a barátaik – mondta az igazgató, aki kiemelte, hogy a város intézkedéseihez alkalmazkodva, fenntartói döntés alapján maradt nyitva az óvoda, illetve a hozzá tartozó bölcsőde is. De az ügyelet alatt is rengeteg munkájuk volt.

– Legelőször is kifertőtlenítettük az összes helyiséget, és az összes játékot úgy, hogy közben az érkező gyerekek felügyeletét is biztosítottuk a járványügyi előírásoknak megfelelően. A kicsiket a szülők az ajtóig hozhatták, onnan a nevelők kísérték be őket – magyarázta a vezető, aki hozzátette: igyekeztek minden olyan munkát elvégezni az intézményben, amit egyébként nyárra terveztek.

– A konyha, az öltözők, folyosó, fürdők, mosdók, mellékhelyiségek lettek festve és meszelve. Ezt minden nyáron elvégezzük, most az alacsony létszám miatt előre tudtuk hozni a munkálatokat. Illetve az óvoda udvara is megújult. A régi, balesetveszélyes csúszdát lebontották, helyette egy kis házat építettek, lefestették a kerítést. Szülői segítséggel kialakítottunk egy KRESZ-pályát a gyerekeknek, ahol a közlekedés szabályait gyakorolhatják. Illetve folyamatban van a csúszdadomb gyógynövényekkel való beültetése is.