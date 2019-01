Megható lánykérés a tatai szalagavatón: csak Vanessza nem tudta, mire készül a párja (videó)

Minden eddiginél meghatóbb és emlékezetesebb volt a TSZC Bláthy Ottó szakgimnázium szalagavatója péntek este: Dávid itt kérte meg szerelme, Vanessza kezét.

Orbán Dávid mesélte el a Kemma.hu-nak a romantikus lánykérés és szerelmük történetét. A TSZC Bláthy Ottó szakgimnáziumában ismerte meg Murányi Vanesszát, akivel már majd’ egy éve alkotnak egy párt. Dávid a munka világából tért vissza tanulni a tatai iskolába, így természetes volt az is, hogy együtt táncolnak a szalagavatón. Aztán a fiatalember úgy döntött, még különlegesebbé teszi a napot, és ott, a Magyary Zoltán Művelődési Központ színpadán kéri meg szerelme kezét.

– Azért döntöttem így, mert nagyon szeretem őt, és így akartam mindezt kimutatni – árulta el Dávid, aki a közös angol keringő végén ottmaradt a színpadon Vanesszával. A videókon is látszik, hogy a lány először nem is értette, miért nem vonulnak le a többiekkel, aztán megszólalt Ed Sheerentől az I found the love című dal, és miközben egy közös fotójuk is megjelent a háttérben, Dávid letérdelt Vanessza elé.

Dávid úgy tudja, ez volt az első ilyen lánykérés a Bláthy történetében, az viszont biztos, hogy sokan szurkoltak a fiatalembernek, hiszen az iskola vezetése mellett az osztályfőnök, a barátok, családtagok is be voltak avatva, és bizony az utolsó pillanatig titokban is tartották a romantikus tervet. Csak Vanessza nem sejtett semmit, tette hozzá mosolyogva a(z immár) vőlegény, aki nagyon hálás a videókat készítő Auer Henriettának és Varga Rebekának is. Nekik köszönhetően tudjuk mi is megmutatni a megható pillanatokat most, amelynek a helyszínen mintegy 150-en voltak tanúi.