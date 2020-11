Legyőzte a koronavírus-fertőzést a komáromi idősotthon

Dr. Molnár Attila polgármester örömteli hírt jelentett be a komáromi idősek otthonát érintő koronavírus-fertőzésekkel kapcsolatban.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, több lakónál és gondozónál is pozitív lett a koronavírusteszt a Komárom Idősek Otthona és Otthonházában. Tizenkét gondozottnál és több ápolónál mutatták ki a betegséget. Dr. Molnár Attila polgármester a városi televíziónak adott interjúban közölte a jó hírt, miszerint az újratesztelés alkalmával mindenki negatív lett.

– Az idősek otthonában mindenki meggyógyult. Szerencsére minden érintett tünetmentesen vészelte át a betegséget, és senki sem szorult kórházi ápolásra. A fertőzés gyors legyőzése is azt bizonyítja, hogy az intézményben fegyelmezetten viselkedtek. Várhatóan jövő héten a honvédség segítségével teljes fertőtlenítést végzünk az épületben, és továbbra is folyamatos lesz a tesztelés – számolt be a polgármester a jelenlegi helyzetről.