Komáromi autóklub gyűjtött a gazdátlan kisállatok megsegítésére

Autósok és szurkolók fogtak össze és gyűjtöttek a gazdátlan kisállatok megsegítésére egy autós találkozó keretében a Ghost Garage Team szervezésében.

Második alkalommal szervezett márkafüggetlen jótékonysági autós találkozót a Ghost Garage Team a komáromi Tesco-parkolóban, ahol ismét gazdátlan kisállatoknak gyűjtöttek.

Az utóbbi években azt láttuk, egyre több autóklub gondol a jótékonykodásra – mondta el nekünk Tiborcz István, a Ghost Garage Team tagja. – Így jött az ötlet, hogy mi is szervezzünk hasonlót a városunkban.

Első rendezvényükön a komáromi Rex Kutyaotthon Alapítványnak, a másodikon pedig a Szurkolók az állatokért komáromi csoportjának segítettek. A találkozón az állatvédők is részt vettek: Simon Imre és Kis Anna, a szervezet tagjai elárulták, egy kisebb menhely építését is tervezik a közeljövőben.

A telek már biztosítottnak látszik, de a kennelek elkészítéséhez alapanyagok kellenének, ehhez viszont szükségük lenne szponzorok segítségére. Jelenleg ideiglenes befogadóknál helyezik el a mentett házi kedvenceket, de ők nagyon kevesen, mindössze hárman-négyen vannak.

Simon Imre elmondta, nevük nem véletlen: különböző csapatok szurkolóiból álltak össze egy közös cél érdekében.

– Nálunk mindegy, hogy valaki Ferencváros-, Újpest-, Honvéd- vagy éppen Diósgyőr-drukker – hangsúlyozta Simon Imre. – Az állatok szeretete tart minket össze, az ő jogaikért harcolunk.

A szervezők autó-szépség­ver­senyt is hirdettek. Az ítészek a járgányok beltere, az autók külseje, az épített kocsik igényessége alapján bíráltak. Ugyan a vetélkedőre a hétvégi munkanap miatt a vártnál kevesebben jelentkeztek, a négylábúak így is sok adományt kaptak: négyszázötven kilogramm kutyatápot és nyolcvan kilogramm konzervet gyűjtöttek össze, emellett plüssöket, textileket, macskajátékot, almot, pórázokat, hámokat és nyakörveket is hoztak az állatbarátok.