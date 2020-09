Kiderült, hogy miért tűnt el a víz az Angolkertből

Az Angolkertben és a Malom-pataknál sem a megszokott látvány fogadja a kisebb-nagyobb vízfelületekhez érkezőket.

Sokaknak feltűnt, hogy az Angolkertből is eltűnt a víz (részben vagy egészében), Tata honlapján pedig most választ adtak a kérdésre, hogy mi is történik, történt. Mint írták, a Dunántúli-középhegységben a főkarsztvíztároló mintegy 30 éves regenerálódásának eredményeként „közel vagyunk az egyensúlyi állapothoz, amikor a karsztvízszint változásában már meghatározó a csapadék alakulása”. Szintén fontos tényező a térségi karsztvízkivétel, azonban, tették hozzá, ez számottevően nem változott az elmúlt években. Így jelenleg a vízszint emelkedését a főkarsztrendszerbe beszivárgó csapadék mennyisége és éven belüli eloszlása is befolyásolja. Az utánpótlódás szempontjából a téli félévben lehullott csapadék meghatározó.

Tatán a regenerálódási időszakban több, mint 40 métert emelkedett a karsztvízszint. A kezdeti években akár évi 2-3 méter emelkedést is tapasztaltak, hiszen akkor még az úgynevezett depressziós tölcsér alsó részében volt a vízszint, kisebb térrész töltődött vissza. A „tölcsér nyílásával” egyre nagyobb terület vált érintetté, így a hasonló mennyiségű beszivárgás már kisebb vízszintemelkedést jelent. Az első forrás 2001-es megjelenését követően is tapasztalható volt, hogy például 2010-ben az átlagosnál mintegy kétszer több csapadék a karsztvízszint drasztikus, több méteres emelkedését okozta, majd a 2012 őszéig tartó csapadékszegény időszakban az emelkedés üteme lelassult, aztán meg is állt, sőt csökkent. 2012 őszétől ismét csapadékos időszak volt, és a beszivárgás eredményeként újra emelkedő tendencia következett.

Azonban az utóbbi két évben, 2018 júniusától 2020 augusztusának közepéig ismét csökkent a karsztvízszint. Ez Tatán is meghaladta az egy métert, ugyanis az elmúlt két évben lecsökkent a csapadékból beszivárgó vízmennyiség a főkarsztvíztárólóba. Nem volt hóborítottság, a szórványos, intenzív, hirtelen lezúduló csapadék pedig viszonylag gyorsan lefolyt az időszakos vízfolyásokba, patakokba, és csak csekély mértékben szivárgott be a főkarsztvíztárolóba.

Idén, augusztus közepéig a süllyedés mértéke fél méter volt. Ennek következménye az angolkerti Vízimadár-tóban tapasztalt vízszintsüllyedés, amelyből így nincs megfelelő vízpótlás a Malom-patakba sem. Az Angolpark nagyjából 20 méterrel magasabban fekszik, mint a Fényes, így itt látványosan érzékelhető az elmúlt két évben bekövetkezett mintegy másfél méteres vízszintsüllyedés. A városi honlapon hozzátették: természetesen ez nem jelenti azt, hogy ismét elapad. Tatán, az összes forrásból a Fényes forrásterületen jelenleg nagyjából naponta 12 ezer köbméter víz fakad. Az időjárás ugyan rendkívül változékony, de jelentősebb őszi-téli csapadék esetén, még a jelenlegi vízkivételi gyakorlat mellett is, ismét emelkedhet a főkarsztvíztárolóba beszivárgó csapadékvíz mennyisége, és ezzel a város területén működő forrásokkal együtt az angolparki források vízhozama is, vagyis visszatérhet a víz az Angolkertbe is.